７７文字タイトルのように破天荒　悪友コンビの奇想天外タイムトラベル

タイトルだけで７７文字、空白を含めると計１０６文字に及ぶ映画。「『ニルヴァーナ・ザ・バンド：伝説的ロックバンド『ニルヴァーナ』とは特に関係ない『ニルヴァーナ・ザ・バンド』のコンビ、マットとジェイ。ある日、公演のためタイムマシンを作るというとんでもない作戦を立て、初めて出会った１７年前へ戻』」戸惑わせる上、終わり方まで奇怪なこの作品が２０日、韓国で公開される。タイトル同様、内容もさまざまな実験的試みで満ちている。まずあらすじはこうだ。映画の主人公であり実在人物でもある無二の親友、マット（マット・ジョンソン）とジェイ（ジェイ・マッキャロル）は、カナダ・トロントの伝説的ライブ会場「リヴォリ」で公演することを夢見ている。そのため２人は、トロントのＣＮタワーの頂上からスカイダイビングして注目を集めようという、あきれるほど突飛な計画を立てる。しかし、いつもマットの奇妙な計画に付き合ってきたジェイが、単独公演をやりたいという欲からマットを見限って姿を消す。そこへマットが考案した「タイムマシン」が作動し、１７年前へ戻った２人は未来を変えようと悪戦苦闘する。映画は、友情が壊れ、再び修復されていく過程を通じ、どこか間抜けな２人の突飛さを愛らしく描き出す。作品の出発点は小規模なウェブシリーズだった。マットとジェイは２００７年、創作プロジェクトの一環としてウェブシリーズ・コメディーショー「ニルヴァーナ・ザ・バンド・ザ・ショー」を制作した。当時も「リヴォリで公演する」という目標の下、奇想天外な方法を次々繰り出し、思わず苦笑を誘うコメディを披露していた。その後、この作品はテレビシリーズへ発展し、独特な世界観を確立、さらに劇場版へと拡張された。特に映画では、過去のウェブシリーズ時代に撮影した映像を活用し、ドキュメンタリー的リアリティも生かした。作品を韓国に輸入したのは、お笑い芸人のムン・サンフン率いるコメディクルー「ＢＤＮＳ」チーム。今回が初の輸入作品となる。ＢＤＮＳチームはこの１年間、米ロサンゼルスのアメリカン・フィルム・マーケットや香港フィルマートなどを回り、昨年のフランス・カンヌ国際映画祭フィルムマーケットでこの作品を買い付けたという。ムン氏は、「毎週ユーチューブチャンネルに動画を掲載することが自分で料理を作ることだとすれば、映画を紹介するのは、自分が好きな料理を自分以上に素晴らしく調理する名店を見つけ、韓国に紹介したいという気持ちだ」と語った。映画字幕の翻訳には歌手タブロと娘のイ・ハルも参加した。キム・テオン記者 beborn@donga.com