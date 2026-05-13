下山できず行方不明の小学生、２日後に遺体で発見　周王山

慶尚北道青松郡（キョンサンプクト・チョンソングン）の周王山（チュワンサン）国立公園で行方不明となっていた小学生が、２日後に遺体で発見された。この児童は登山道から約４００メートル離れた急斜面下で見つかった。１２日、警察と周王山国立公園事務所などによると、行方不明となっていた小学６年のカン君（１２）が同日午前１０時１３分ごろ、山頂の主峰（標高７２０．６メートル）から約４００メートル離れた谷の下で発見された。カン君は１０日正午ごろ、家族とともに周王山の大典寺（テジョンサ）を訪れた後、「１人で山に登ってくる」と言って両親に携帯電話を預け、主峰方向へ登山に向かったまま連絡が途絶えていた。警察と消防当局などは１０日午後に届け出を受け、２日間にわたり大規模な捜索を続けてきた。この日午前も７時ごろから人員約３５０人に加え、ヘリコプター、ドローン、証拠採取犬などを総動員した。カン君が見つかった場所は、山頂を過ぎてカルドゥン峠へ続く登山道脇の斜面下約４００メートル地点だった。発見当時、谷底に横たわった状態で、顔の傷以外に外部出血や目立った損傷はなかったという。警察は、カン君が道に迷って滑落し、その後、低体温症や衰弱などで死亡したとみている。行方不明２日目の１１日、周王山では雨が降り、未明には気温が０度まで下がったという。キム・ギチャン周王山国立公園事務所災難安全課長は、「子どもが見つかった場所は、他の登山道からは絶対に接近できず、主峰からカルドゥン峠へ続く正規登山道の外側ルートから歩いて下りるか、滑落してたどり着くしかない場所だ」とし、「傾斜が５０度ほどある急斜面で、草木も生い茂っており、一般登山客が徒歩で近づくのは難しい場所だ」と説明した。警察は正確な死因確認のため、司法解剖を行う方針だ。同日午後２時ごろから周王山に雨が降り始め、ヘリコプターが接近できなくなったため、遺体収容作業も午後３時半過ぎになって始まった。救助隊員が険しい山の斜面下へ直接下りて遺体を運び出し、発見から約６時間後の午後４時ごろに収容が完了した。ようやく遺体が運び下ろされると、カン君の父親は「どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ……」と叫びながら涙を流した。現場にいた捜索隊員や家族も沈痛な表情を隠せなかった。一方、同日、カン君が通っていた大邱市寿城区（テグシ・スソング）の小学校も衝撃に包まれた。学校側は児童や教職員を対象に追悼教育を行い、校内相談センターを通じて心理相談を支援する予定だ。大邱市教育庁も、突然の悲報に衝撃を受けた児童たちの情緒安定のため、緊急相談支援に乗り出した。青松＝ミョン・ミンジュン記者 mmj86@donga.com