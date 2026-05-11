「BLACKPINK」リサ、北中米Ｗ杯開会式ステージへ

「BLACKPINK」のリサ（写真）が、来月開幕する２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）開会式のステージに立つ。米ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は８日（現地時間）、「リサが国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）と公演契約を結び、６月１２日のＷ杯開会式でパフォーマンスを披露する」と報じた。今年、米国、カナダ、メキシコの３カ国で開催される北中米Ｗ杯は、開会式も３会場で行われる。リサは、ロサンゼルス（ＬＡ）のＳｏＦｉスタジアムで行われる米国対パラグアイの開幕戦に先立ち、ケイティ・ペリーやフューチャー、ＤＪサンジョイらと共に公演を行う予定だという。カナダ・トロントのＢＭＯフィールドで開かれる開会式にはマイケル・ブーブレやアラニス・モリセットらが、メキシコ・メキシコシティのアステカ・スタジアムでの開会式にはロックバンド「マナ」やタイラーらが出演する予定だ。Ｋポップ歌手がＷ杯開会式の舞台に立つのは、ＢＴＳ（防弾少年団）のジョングクに続き２人目。ジョングクは２０２２カタールＷ杯開会式で、公式テーマ曲「Dreamers」をカタール人歌手ファハド・アルクバイシと歌い、大きな話題を呼んだ。タイ出身のリサは、２０１６年にBLACKPINKとしてデビュー後、北米市場で活発なソロ活動を続けている。２０２１年に発売したソロシングル「LALISA」は、初週だけで７３万枚を売り上げた。今年１１月には、ラスベガスのシーザーズ・パレス「ザ・コロシアム」で、レジデンシー（常設）公演「Viva La Lisa」も開催する予定だ。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com