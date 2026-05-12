チャットＧＰＴ「ファイル添付」機能で４時間障害　「課題も業務もできない」

オープンＡＩのチャットＧＰＴでファイル添付機能に障害が発生し、利用者が不便を強いられた。該当機能は約４時間後に復旧した。オープンＡＩは１１日、公式ステータスページを通じ、チャットＧＰＴのファイルアップロードや、コーデックス（オープンＡＩのコーディング支援サービス）のクラウド作業で障害が発生する可能性があると明らかにした。同社によると、障害が最初に発生したのは韓国時刻１１日午前１０時２３分で、約４時間後の午後２時３４分にシステムが正常化した。障害原因はまだ明らかにされていない。同時間帯には、オープンＡＩのコーディング支援サービス「コーデックス」でもクラウドを活用した作業中に障害が発生したが、この日午後０時２３分ごろに問題が解決した。最近は個人や企業でのＡＩ活用が爆発的に増加する中、ＡＩサービスの障害も相次いでいる。先月には、アンソロピック（Anthropic）に利用者が集中し、ログインできなかったり接続が遅延したりする「アクセス障害」が発生した。現地では、アンソロピック利用者の急増で、コンピューティング資源に過負荷がかかったとの分析も出た。利用者のＡＩ依存度が高まったことで、短時間の障害でも不便を訴える声が増えている。この日、約４時間にわたるチャットＧＰＴ障害を受け、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）「Ｘ」には、「チャットＧＰＴ障害で課題ができない」「デザイン作業が進まない」といった投稿も相次いだ。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com