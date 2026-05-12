ＨＹＢＥ系ガールズグループ３組、ＥＤＭで相次ぎカムバック

LE SSERAFIM（ル・セラフィム）の「CELEBRATION」、ＩＬＬＩＴ（アイリット）の「It’s Me」、そしてKATSEYE（キャッツアイ）の「PINKY UP」。ＨＹＢＥ（ハイブ）傘下レーベル所属の人気ガールズグループ３組が、この１カ月間で相次いでＥＤＭ（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）を前面に打ち出した強烈な電子音楽サウンドを披露した。３組が公開した楽曲はいずれも、１５０ｂｐｍ前後の強烈なビートを刻むテクノ（Techno）を基盤としている。先陣を切ったのは、ＨＹＢＥとゲフィン・レコード所属のKATSEYEだ。先月９日に発売した「PINK UP」は、強烈なパーカッションとベース、華やかなシンセサウンドが調和したエネルギッシュな楽曲。昨年、ハイパーポップジャンルの「Gnarly」で世界市場で大きな成果を上げたKATSEYEは、今回も誇張された電子サウンドと持ち前の力強いパフォーマンスを打ち出した。「今この瞬間に没頭する自信を見せる」というメッセージも、KATSEYEならではの強みをよく生かしているとの評価を受けている。「PINKY UP」は、米大型音楽祭「コーチェラ・バレー・ミュージック＆アーツ・フェスティバル」で初披露された後、米ビルボードメインシングルチャート「Ｈｏｔ１００」で２８位に初登場した。現在も３週連続でチャート入りしている。デビュー時から幻想的な妖精コンセプトを維持してきたビリーフラボ所属のＩＬＬＩＴがＥＤＭを選択したことは、やや意外との見方も出ている。先月３０日に発売した４枚目のミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」のタイトル曲「It’s Me」は、従来よりも攻撃的で弾けるような印象が強い。特に、「あなたの『最推し』はまさに私」という挑発的な歌詞と、ヘッドバンギングを取り入れた振り付けが印象的だ。メンバーのモカは、「刺激的で、一度食べたら止まらない火鍋のような曲」と説明した。ソースミュージック所属のLE SSERAFIMが先月２４日に発表した２枚目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のリードシングル「CELEBRATION」も、ＥＤＭ系楽曲。メロディックテクノとハードスタイルを組み合わせ、「恐れを認め、それに立ち向かう力を得た瞬間を祝おう」というメッセージを強烈に表現した。こうした流れを受け、同じＨＹＢＥ傘下ガールズグループが似た時期に相次いで電子音楽ベースの楽曲を発表し、各グループの個性が薄れているとの指摘も出ている。強いビートと反復的なフック、パフォーマンス中心の構成が共通して目立ち、一括りに「ＨＹＢＥ流電子音楽」と受け止められかねないという。音楽評論家のキム・ドホン氏も、「LE SSERAFIMの『CELEBRATION』はハードスタイル寄りで、KATSEYEの『PINKY UP』はハイパーポップ色が強い」としながらも、「３組とも電子音楽ベースの楽曲を出したことで、差別化戦略が鮮明ではない点は惜しい」と指摘した。もっとも、最近のＫポップガールズグループシーンでＥＤＭは新たな主流として定着しつつある。ａｅｓｐａの２０２４年メガヒット曲「Whiplash」、昨年BLACKPINKがカムバック曲として選んだ「跳べ」もテクノ系だった。キム氏は「最近の市場で最も注目されるジャンルを、各組の文法に合わせて加工したものとみられる」と説明した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com