「現代自動車Ｎモデルに乗った感覚」　レーシングシミュレーター発売

現代（ヒョンデ）自動車は１１日、高性能ブランド「Ｎ」のドライビング体験を仮想環境で再現した「現代Ｎレーシングシミュレーター」を発売すると発表した。現代自動車は、ＬＧ電子、ソニー、ロジテック、ネクスト・レベル・レーシングなどグローバル企業との協業を通じて今回のシミュレーターを開発した。プレイステーション向けゲーム「グランツーリスモ７」を基盤に、Ｎブランド車を実際に運転している感覚を実現したというのが同社の説明だ。現代Ｎレーシングシミュレーターは、仕様に応じて「プロ」と「レーサー」の２種類で構成される。プロは、ＬＧ電子のプレミアムライン「Ｇシリーズ」パネルを搭載したＬＧ有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）テレビと、プレイステーション５プロを備えた高性能仕様。レーサーは、ＬＧ製６５インチＯＬＥＤテレビとプレイステーション５を採用した標準仕様となる。ユーザーの没入感を高めるため、ハードウェアにも力を入れた。コックピットには、ネクスト・レベル・レーシングの「ＧＴエリート・ライト」に現代Ｎブランドのデザインを適用。シートには「アバンテＮライトスポーツバケットシート」を採用し、実際のＮモデルに搭乗したような環境を再現した。ステアリングホイールには「ＲＳ５０ ＳＹＳＴＥＭレーシングホイール」を適用した。ロジテックの高級ゲーム技術を採用したハンドルで、実際のレーシングカーを操縦しているような感覚を味わえる装置だ。この装置は性能が評価され、２０２６愛知・名古屋アジア大会ｅスポーツ種目「グランツーリスモ７」の韓国代表選考戦の公式機材にも採用された。現代自動車は、顧客がシミュレーターを体験できるよう、６月から開催される同社のレース大会「現代Ｎフェスティバル」にも展示する予定だ。有料会員サービス「ザ・Ｎスージアスト」を通じ、数量限定で優先販売を開始し、今後は販売チャネルを拡大していく方針だ。価格はプロが１３００万ウォン、レーサーが９００万ウォン。ピョン・ジョングク記者 bjk@donga.com