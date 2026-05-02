韓国輸出、初の２カ月連続８００億ドル超　半導体は前年比１７３％増

中東戦争の長期化にもかかわらず、韓国の輸出が史上初めて２カ月連続で８００億ドルを上回った。人工知能（ＡＩ）が牽引する「スーパーサイクル（超好況）」の影響で半導体輸出額は過去２番目の規模となり、コンピューター輸出も過去最高を記録した。１日、産業通商資源部が発表した４月の輸出入動向によると、先月の輸出額は８５８億９０００万ドルで、前年同月比４８．０％増加した。月間輸出が７００億ドルに達したことすらなかった状況から、今年３月（８６６億３０００万ドル）に初めて８００億ドルを突破し、２カ月連続で８００億ドル台を維持した。月間輸出は昨年６月に前年同月比で増加に転じて以降、１１カ月連続で月次ベースの過去最高を更新している。操業日数を考慮した１日平均輸出額も、過去２番目となる３５億８０００万ドルだった。先月の輸入額は前年同月比１６．７％増の６２１億１０００万ドル。輸出が輸入を上回り、貿易収支は２３７億７０００万ドルの黒字となった。貿易黒字が２カ月連続で２００億ドル台となるのも初めてだ。輸出好調の最大要因は半導体だ。半導体輸出は前年比１７３．５％増の３１９億ドルで、３月（３２８億３０００万ドル）に続き２カ月連続で３００億ドルを突破し、１３カ月連続で月間過去最高を更新した。ＡＩサーバー投資の拡大により、高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）や汎用メモリ（ＤＤＲ、ＮＡＮＤ）の需要が急増した影響だ。ＤＤＲ４（８Ｇｂ）とＮＡＮＤ（１２８Ｇｂ）の固定価格は、１年前に比べそれぞれ８７０％、７６６％上昇した。ＡＩ関連需要の拡大はコンピューター輸出の急増にもつながった。先月のコンピューター輸出額（４０億８０００万ドル）は、ソリッド・ステート・ドライブ（ＳＳＤ）の供給不足が続いたことで前年同月比５１５．８％増となり、３月に続いて過去最高を更新した。石油製品の輸出（５１億１０００万ドル）も３９．９％増加した。輸出量は３６．０％減少したものの、中東戦争による原油価格上昇で輸出単価が大幅に上昇したためだ。輸出統制措置以降、ガソリン、軽油、灯油の輸出量はそれぞれ前年より４３．０％、２３．２％、９９．９％減少したが、石油製品の輸出単価が１トン当たり１４３２ドルと１１８．５％上昇し、これを相殺した。原油価格上昇が製品価格に一部転嫁されたことで、石油化学製品の輸出も７．８％増の４０億９０００万ドルとなった。ただ、内需向け供給の拡大で輸出量は２０．９％減少した。１５大主力輸出品目のうち、これらに加え、船舶（２８億９０００万ドル）、無線通信（１６億２０００万ドル）、バイオヘルス（１６億１０００万ドル）、繊維（９億５０００万ドル）など計８品目で輸出が増加した。金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官は「世界的なＡＩ投資拡大と原油価格上昇による石油製品単価の上昇の中で、韓国企業が先手を打って供給網を確保した結果だ」とし、「主要品目の競争激化や中東戦争による原材料調達の不安などで輸出の変動性が高まる恐れがあるだけに、輸出市場の多角化と原油・ナフサの代替確保を進めていく」と話した。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com