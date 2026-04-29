児童生徒の３割が肥満　４年ぶりに再び増加

昨年、小中高校生の約３人に１人が肥満または過体重の状態にあることが分かった。スマートフォンの使用時間の増加に伴い、視力の低下も進んでいる。教育部は２８日、「２０２５年児童生徒健康検査標本統計」の結果を公表した。これは、全国の小中高校のうち標本として選定された１１３１校の全児童生徒（９万２６２０人）の身体発達状況と、小学１・４年生および中学・高校１年生（３万２５１１人）の健康診断結果を分析したものだ。調査によると、肥満と過体重を含む「肥満群」の割合は２９．７％で、前年（２９．３％）より０．４ポイント増加した。肥満群は２０２１年にコロナ禍の中３０．８％まで上昇した後、３年連続で減少していたが、昨年再び増加に転じた。栄養摂取は改善した一方で運動時間が減少した影響とみられる。今回の調査では「週３日以上、激しい身体活動をしている」と答えた割合は中学生で４１．１％、高校生では２９．１％にとどまった。また、片眼の視力が０．７以下の「視力異常」の児童生徒は５８．３％で、前年（５７．０％）より増加した。小学１年では３０．４％だったが、中学１年は６６．４％、高校１年は７４．５％と学年が上がるほど視力の低下が顕著だった。スマートフォンやタブレット端末などデジタル機器の使用増加が影響しているとの分析が出ている。高校１年男子の平均身長は１７３．０センチ、女子は１６１．３センチで、男子のみ前年より０．１センチ伸びた。体重は男子７０．５キロ、女子５７．１キロで、いずれも前年より小幅に増加した。キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com