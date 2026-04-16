トランプ氏「イラン戦争はまもなく終結」　２回目交渉が急進展

トランプ米大統領は１４日（現地時間）、米紙ニューヨーク・ポストとの電話インタビューで、イランとの２回目の終戦交渉が「２日以内に開かれる可能性がある」と述べ、１６日の交渉の可能性を示唆した。１５日に公開されるＦＯＸビジネスとのインタビューでも、戦争がまもなく終結するとの認識を示した。ＦＯＸビジネスのマリア・バーティロモ氏は１４日、Ｘ（旧ツイッター）に「トランプ大統領とのインタビューを今終えた。彼は『イラン戦争は終わった』と述べた」と投稿した。米国とイランは７日、「２週間の停戦」に電撃合意した。その後、１１～１２日にパキスタンのイスラマバードで約２１時間にわたる「マラソン交渉」を行ったが、合意には至らなかった。停戦期限の２１日を前に開かれる見通しの第２回交渉で、合意に至るかが注目される。トランプ氏は１４日、「私は彼ら（イラン）が核兵器を持つことはできないと繰り返し述べてきた。だから２０年という期間は気に入らない」と語った。米紙ウォールストリート・ジャーナルは１３日、米国が第１回交渉でイランに対し、ウラン濃縮活動を２０年間停止するよう求めたものの、イランが拒否したと報じた。こうした中、トランプ氏は２０年ではなく事実上の恒久的な核放棄を求め、圧力を強めた形だ。バンス米副大統領も１４日、「トランプ大統領はイランとの交渉でスモールディール（小規模取引）ではなくグランドバーゲン（一括取引）を望んでいる」と述べ、圧力に加勢した。スモールディールとグランドバーゲンは、第１次トランプ政権が北朝鮮核交渉で用いた表現だ。こうしたトランプ政権の動きについては、第２回交渉で交渉力を高める狙いがあるとの見方が出ている。申晋宇 niceshin@donga.com