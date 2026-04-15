元テニス王者ベッカーの全米ＯＰ優勝トロフィー、５．２億ウォンで落札

男子テニスの元世界的スター、ボリス・ベッカー（５８・ドイツ）が１９８９年に獲得した全米オープン優勝トロフィーが、テニス関連オークションで３５万７４５６ドル（約５億２９００万ウォン）で落札された。米スポーツ専門局ＥＳＰＮは１４日、「テニスのオークションとしては史上２番目の高額で、優勝トロフィーとしては過去最高額だ」と伝えた。メジャー大会の優勝トロフィーがオークションに出品されるのは極めて異例で、プロ参加が認められた１９６８年のオープン化以降、優勝トロフィーが売却されたのは今回が初めてとなる。このトロフィーは、ベッカーが同年にイワン・レンドル（６６・チェコ）を破り、ドイツ選手として初めて全米オープンを制した象徴的な品だ。ベッカーはメジャー大会で６度優勝したが、２０１９年に破産し、このトロフィーも競売にかけられた。現役時代に１億７０００万ドル（約２５００億ウォン）以上を稼いだが、浪費癖や２度の離婚、事業失敗などで２０１７年に破産を申請していた。これまでにオークションで落札されたテニス関連品の最高額は、２０１２年全豪オープン決勝でノバク・ジョコビッチ（３９・セルビア）が使用したラケットで、５４万ドル（約７億９８００万ウォン）だった。ジョコビッチは当時、ラファエル・ナダル（４０・スペイン・引退）との史上最長（５時間５３分）の決勝戦を制して優勝している。任寶美 bom@donga.com