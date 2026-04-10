李大統領、釜山補選出馬説の秘書官に「口説きに乗ってはいけない」

「口説きに来たからといって、簡単に乗ってはいけない」李在明（イ・ジェミョン）大統領は９日、大統領府で主宰した国民経済諮問会議で、ハ・ジョンウ大統領ＡＩ未来企画首席秘書官（写真）が研究開発（Ｒ＆Ｄ）政策の報告を終えると、「『ハＧＰＴ』（ハ氏の愛称）は最近やることが多いのに、誰かが口説きに来ているようだ」として、このように述べた。李氏が公の場で、ハ氏の釜山（プサン）北甲補欠選挙への出馬要請に言及したのだ。ハ氏は李氏の発言後、東亜（トンア）日報に対し「大統領から口説きに乗らないようにと言われた。任命権者の言葉に従うだけだ」と述べた。釜山北甲は、与党「共に民主党」の釜山市長候補に確定した田載秀（チョン・ジェス）議員の選挙区で、田氏の後任としてハ氏の名前が挙がっていた。李氏の発言をめぐっては、ハ氏の「値打ちを高める」狙いではないかとの見方も出ている。李氏は昨年１２月、釜山で開かれた海洋水産部の業務報告でも「ハＧＰＴの故郷も釜山ではないか。このままここにいればどうか」と述べた。「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は同日、記者団に対し「党の要請に乗るなと冗談で言われたのか。それなら私も冗談で言う」とし、「それほど価値のある人物だからこそ党が要請するのではないか」と述べた。さらに「ハ氏は国民に希望と未来ビジョンを示せる適任者であり、大統領もそう考えているのだろうが、党としてもそれだけ必要な人材だ」と述べた。鄭氏は前日にも「今、三顧の礼で説得している。近く会うつもりだ」と語っていた。党中枢の議員は「ＡＩ３大強国の実現が重要な国政課題であるため、大統領の悩みも大きいのではないか」とし、「鄭氏がハ氏に会って説得する『六顧の礼』を経て、最終的には任命権者に懇願する『七顧の礼』まで行かなければならないだろう」と述べた。朴訓祥 tigermask@donga.com