中国のサムギョプサル需要が影響？　バドミントン羽不足で合成シャトル一部解禁

世界バドミントン連盟が「合成シャトル」の導入カードを再び切った。中国でサムギョプサル（豚バラ肉）の消費が増えたことが最大の原因だという。ＢＷＦは８日（現地時間）、「賞金総額１万７５００ドル以下の３級大会とユース大会での合成シャトルの使用を認める」と発表し、「今後、上位大会への導入を見据え、品質や性能を評価する目的もある」と説明した。ＢＷＦは２０２０年１月にも翌年からの合成シャトル導入を打ち出したが、新型コロナウイルスの感染拡大で撤回された経緯がある。当時は「環境への配慮」を理由としていたが、今回は供給不足が背景にある。競技用シャトルは同一のガチョウまたはアヒルの翼から１６枚の羽を抜いて作られる。しかし鳥インフルエンザが周期的に流行し、最大の生産国である中国では家禽の飼育が難しくなった。多くの農家が需要の高い豚の飼育へ転換したのだ。２０１８年のアフリカ豚熱（ＡＳＦ）流行で中国の豚の約３分の１が処分されたこともあり、養豚は有望分野とされている。こうして供給不足が進む中でバドミントン人気が高まり、需要は拡大した。結果として価格は上昇し、トップレベルの試合用シャトルは１ダース（１２個）で７万ウォン、ユース用でも６万ウォン台に達している。トマス・ランドＢＷＦ事務局長は、「シャトル不足と価格上昇の問題は認識していた」とし、「安定的で競争力のある合成シャトルの生産・供給に向け、メーカーと協力していく」と話した。任寶美 bom@donga.com