Ｋ９自走砲１１２門、フィンランドと追加契約

「Ｋ防衛産業」の代表格であるＫ９自走砲（写真）１１２門がフィンランドに輸出される。フィンランドは２０１７年に韓国政府とＫ９自走砲の第１次導入契約を結び、９６門を導入して陸軍の主力兵器として配備・運用している。今回の第２次導入分まで含めると、計２０８門のＫ９自走砲を運用することになる。韓国防衛事業庁によると、９日（現地時間）、フィンランド・ヘルシンキで韓国政府を代表する大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）とフィンランド国防省の間でＫ９自走砲の第２次輸出契約が締結された。「政府間取引（Ｇ２Ｇ）」方式で、契約額は５億４６００万ユーロ（約９４００億ウォン）。防衛事業庁関係者は「フィンランド軍がＫ９自走砲を数年にわたり実際に運用した結果を踏まえて決定された追加契約だ」とし、「極寒や豪雪など過酷な北欧の地形でもＫ９自走砲の機動性と火力が優れた性能を発揮していることを示すものだ」と述べた。１５５ミリ砲身を装備したＫ９自走砲は、毎分６～８発の射撃能力を備え、急速射撃時には１５秒以内に砲弾３発を発射できる。射程延長弾を使用すれば、５０～６０キロ離れた標的も攻撃可能だ。Ｋ９自走砲はこれまでにエストニア、インド、エジプト、ノルウェー、ルーマニア、オーストラリア、ポーランド、フィンランド、トルコなどに輸出されている。昨年８月には東南アジア市場であり、共産圏国家としては初めてベトナムに２０門を輸出する契約も締結した。李鎔喆（イ・ヨンチョル）防衛事業庁長官は「フィンランドとＫ９自走砲の第１次輸出契約を着実に履行してきた信頼を基に、優れた性能と合理的な価格といったＫ防衛産業の強みが欧州市場で認められた」と述べた。尹相虎 ysh1005@donga.com