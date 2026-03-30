ロースクール合格者６割が「ＳＫＹ」出身　

今年の全国法学専門大学院（ロースクール）合格者のうち、いわゆる「ＳＫＹ大学」（ソウル大学・高麗大学・延世大学）出身が１０人中６人を占めた。非首都圏のロースクールで同一大学出身の合格者は５％前後にとどまった。予備校の鍾路（チョンノ）学院が２９日、２０２６学年度の全国２２ロースクール合格者（非公開３校を除く）の出身大学を分析した結果によると、合格者１８５６人のうち１０９０人（５８．７％）がＳＫＹ出身だった。ソウル大学が２３．１％で最多、次いで高麗（コリョ）大学（２０．２％）、延世（ヨンセ）大学（１５．５％）、成均館（ソンギュングァン）大学（７．７％）、梨花（イファ）女子大学（４．０％）の順だった。上位５大学出身が全体の７０．４％に達した。本来、ロースクールは多様な背景の人材を法曹人として育成するために設立されたが、合格者の大半が一部の上位大学出身に集中し、学歴偏重が固定化しているとの指摘が出ている。特にソウル大学ロースクールでは、同大学出身の学部卒合格者が６１．８％に達した。続いて高麗大学（４４．４％）、慶熙（キョンヒ）大学（３５．４％）、延世大学（３３．３％）、成均館大学（３２．６％）の順で自校出身比率が高かった。一方、首都圏ロースクール２校ではこの比率が５．５％、地方ロースクール８校では７．５％にとどまった。非首都圏ロースクール合格者の９０％以上が他大学出身であることを意味する。今年のＳＫＹロースクール合格者の７７．９％は人文系出身だった。ソウル大学は経営学科と経済学部出身が最多で、高麗大学は社会系、経営系の順、延世大学は政治外交学科と経営学科出身が多かった。一方、全国ロースクール合格者に占める理系出身は１４．２％で、過去５年間も１０％台にとどまっている。鍾路学院のイム・ソンホ代表は「ロースクール合格者選抜では法学適性試験（ＬＥＥＴ）や成績に加え、書類評価や面接も反映されるが、この過程で上位大学のブランドが決定的な変数として作用した可能性がある」と指摘した。崔예나 yena@donga.com