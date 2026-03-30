ＢＴＳ新曲映像、ＳＫ創業者の韓屋で撮影

ＢＴＳが２０日に発売した５枚目のフルアルバム『ＡＲＩＲＡＮＧ』が、英オフィシャルチャートで初登場１位を記録した。タイトル曲『ＳＷＩＭ』もシングルチャートで２位に入った。『ＡＲＩＲＡＮＧ』は２７日（現地時間）発表の週間アルバムチャートＴｏｐ１００で１位にランクインした。ＢＴＳが同チャートで首位に立つのは、２０１９年の『MAP OF THE SOUL : PERSONA』、２０２０年の『MAP OF THE SOUL : 7』に続き３度目。『ＳＷＩＭ』はシングルチャートＴｏｐ１００で、英国のポップ歌手オリヴィア・ディーンの『Rein Me In』に次ぐ２位となった。同チャートでのＢＴＳの最高順位でもある。ＢＴＳはこれまで『Dynamite』『Butter』『My Universe』でいずれも３位を記録していた。アルバム収録曲の『Body to Body』は２８位、『ＦＹＡ』は３９位でチャート入りした。２９日に公開された『ＳＷＩＭ』のライブ映像も注目を集めている。この映像はＳＫグループ創業者の故崔鍾建（チェ・ジョンゴン）が居住していた韓屋「鮮慧院（ソンヘウォン）」で撮影された。ソウル鍾路区三清洞（チョンノグ・サムチョンドン）にある鮮慧院は、崔創業者が１９６８年に取得し、一族の住居として使用してきた場所。「知恵を施す」という意味の名称は、弟である故崔鍾賢（チェ・ジョンヒョン）ＳＫグループ先代会長が名付けたとされる。鮮慧院はＳＫグループの研修施設などとして利用された後、昨年のリモデリングを経て「キョンフン閣・ハリン堂・トンヨ楼」の３棟の韓屋からなる複合文化空間に再生された。ＳＫグループは昨年「鮮慧院アートプロジェクト」を通じてキム・スジャ作家の「呼吸－鮮慧院」展を開催し、ＢＴＳのリーダーＲＭも訪れている。『ＳＷＩＭ』映像の撮影はＢＴＳ側の要請で実現したとされる。ＢＴＳは来月９日、京畿道高陽（キョンギド・コヤン）総合運動場でワールドツアーを開始する。６月１２、１３日の釜山（プサン）公演はアジアド主競技場で開催される見通しだ。公演関係者によると、ＢＴＳ側は最近、同会場の使用契約を締結した。釜山公演はＢＴＳのデビュー（２０１３年６月１３日）１３周年と重なり、各種付帯イベントも行われる見込みだ。今回のワールドツアーは世界３４都市で計８２公演が予定されている。