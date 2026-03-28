ＢＴＳ新譜「アリラン」、初週４１７万枚販売

３年９カ月ぶりにカムバックしたＢＴＳ（防弾少年団）の新アルバムが、発売１週間で約４１７万枚を売り上げた。２７日、音盤販売集計サイトのHANTEO chartによると、ＢＴＳが２０日に発売した５枚目のフルアルバム「アリラン（ARIRANG）」は、発売後１週間で４１６万９４６４枚を販売した。これは２０２０年２月に発表した４枚目のフルアルバム「MAP OF THE SOUL: 7」の３３７万枚を上回る自己最高記録となる。「アリラン」はグローバル音源プラットフォームでも好調だ。アップルミュージックによると、このアルバムは１１５の国・地域で１位を記録した。とりわけタイトル曲「ＳＷＩＭ」はグローバルストリーミングで１位を獲得したのに続き、収録曲全曲が「Today’s Top 100: Global」チャートにランクインした。ＢＴＳは２１日、ソウル光化門（クァンファムン）広場でカムバック公演を終えた後、米国へ出国した。２５日には４年８カ月ぶりに完全体で米ＮＢＣの「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」に出演した。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com