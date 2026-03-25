ＭＬＢ開幕戦、李政厚が先発出場　「夢の対決」単独出場に

「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が本拠地オラクル・パークでニューヨーク・ヤンキースと対戦し、レギュラーシーズン開幕を迎える。２６日午前９時５分（現地時間２５日午後５時５分）に開始されるこの試合が、米大リーグ（ＭＬＢ）の今季公式開幕戦となる。動画配信サービスのネットフリックスが「ＭＬＢオープニングナイト」としてこの試合を生中継する。ＭＬＢは通常、昼間の試合で開幕し「オープニングデー」と呼ぶが、翌日から始まる他の試合との差別化のため、この名称を採用した。ネットフリックスがＭＬＢの試合を生中継するのも初めて。同社は開幕戦やオールスター戦のホームランダービー、「フィールド・オブ・ドリームス」試合などの３年間の放映権を獲得している。ＭＬＢ３年目を迎える李政厚にとって最大の変化はポジションの移動だ。２０２４年のデビュー以降、指名打者で出場した２試合を除き、計１８４試合すべて中堅手として出場してきたが、今回の開幕戦から右翼手に転向する。ジャイアンツが２０２１年ナショナルリーグ（ＮＬ）中堅手部門のゴールドグラブ賞受賞者ハリソン・ベイダー（３２）を獲得したためだ。肩の負傷で初年度を早期終了した李政厚は、昨季１５０試合に出場し、チームトップの打率０．２６６（５６０打数１４９安打）を記録。８本塁打、５５打点、７３得点をマークした。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は０．７３４で、昨年のＭＬＢ中堅手平均（０．６９８）を上回り、右翼手平均（０．７４１）にも大きく見劣りしなかった。今季はＮＬ西地区で李政厚と金慧成（キム・ヘソン、２７、ロサンゼルス・ドジャース）、宋成文（ソン・ソンムン、３０、サンディエゴ・パドレス）という韓国プロ野球キウム出身の３選手の競演が期待されていたが、金慧成はマイナーリーグのトリプルＡで、宋成文は負傷者リスト（ＩＬ）入りで開幕を迎える。スプリングキャンプ終盤まで開幕ロースター入りを目指していた金慧成は２３日、マイナー降格を通告された。１月に脇腹の筋肉を痛めた宋成文も同日、開幕ロースターから外れ、２４日のシアトル・マリナーズ戦では４回に二塁の守備で途中出場し、１打数無安打１四球だった。宋成文はトリプルＡでリハビリ出場を続け、昇格を待つことになる。キウム出身の最年長、金河成（キム・ハソン、３１、アトランタ・ブレーブス）は１月、韓国で転倒し指の腱を断裂して手術を受けた。復帰は早ければ５月の見込みだ。昨季、韓国シリーズ準優勝に導いた元ハンファのエース、コディ・ポンセ（３２）は、昨年ワールドシリーズ準優勝のトロント・ブルージェイズの先発ローテーションに加わり、新シーズンを迎える。任寶美 bom@donga.com