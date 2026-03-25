深刻な中小企業の人手不足　起業と並ぶ対策を



最近、政府の最大関心事の一つは起業だ。中小ベンチャー企業部は２６日から「みんなの起業」ホームページを通じ、起業に挑戦する志願者の募集を開始する。全国で５０００人の起業人材を発掘し、事業化資金を支援する方針だ。「起業コンテストプログラム」も設け、失敗した場合でも経歴証明を提供することにした。



これは、既存企業の雇用拡大だけでは雇用問題、とりわけ若年層の雇用問題の解決が難しいとの認識を反映したものだ。１月末に大統領府で開かれた「国家起業時代戦略会議」でも、政府は雇用パラダイムを「探す」から「つくる」へ転換すると強調した。



実際、若年層の失業は深刻な問題となっている。国家データポータルなどによると、２月の２０代後半（２５～２９歳）の就業者は２３４万６０００人で、前年同月より６万２０００人減少した。雇用率は７０．４％と、２月基準で４年ぶりの低水準となった。若年層（１５～２９歳）の失業率は７．７％で、２０２１年６月（８．９％）以来の高水準だ。



政府の起業促進政策に対する中小企業界の受け止めは複雑だ。韓国経済を支える基盤である中小企業は依然として人手不足に苦しんでいるためだ。中小企業中央会が中小企業１２２３社を対象に実施した「２０２５年外国人労働力雇用関連総合実態調査」によると、回答企業の８２．６％が国内人材の採用難を理由に外国人労働者を雇用していると答えた。



一方で、若年層が中小企業を敬遠するという先入観は相当程度解消されつつあるとの見方もある。韓国銀行が１月に公表した報告書 「『休んでいる』若年層の特徴と評価」によると、未就業の若者が望む年収は３１００万ウォン水準で、中堅企業の高卒新入社員の平均初任給（２０２３年は３２００万ウォン）とほぼ同水準だ。また、就職を希望する企業タイプとして中小企業を挙げた割合は４８．０％で、大企業（１７．６％）や公共機関（１９．９％）を上回った。中小企業を通じてでも就業したい若者が多いことを示している。ある中小企業の関係者は「起業が主要議題となる中で、中小企業の人材問題に関する政策議論は相対的に後回しにされている」と指摘する。



中小企業は依然として週５２時間労働制の全面施行に伴う負担を訴えている。より柔軟な適用を通じて、既存人材を最大限活用し人手不足を克服したいとの要望が強い。外国人労働者の勤務地変更制限期間を現行の３年から短縮しようとする政府・与党の動きも、熟練工の確保が不可欠な製造業にとっては負担となる側面がある。若年層の中小企業就業を促す制度の一つだった「青年明日積立共済」は２０２４年に終了し、最近になって再導入の議論が進められている。



もちろん、起業促進や起業国家への転換は重要な国家課題だ。しかし、現在の韓国経済を支える中小企業を巡る規制緩和や採用促進策も併せて議論される必要がある。若年雇用問題の解決に向け、起業と雇用という二つの車輪が同時に回るよう、きめ細かな政策対応が求められる。

