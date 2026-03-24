往年の面影消えたトットナム　１７位転落、降格圏目前

「半世紀近く続いたトットナムの１部リーグの歩みが、終止符を打たれる危機にある」英ＢＢＣは２３日、トットナム・ホットスパーとノッティンガムの今季イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）第３１節の結果を伝え、こう指摘した。孫興慜（ソン・フンミン）がかつて所属したトットナムは同日、本拠地でノッティンガムに０－３で完敗した。１３試合連続のリーグ戦未勝利（５分け８敗）に陥ったトットナムは、勝ち点３０（７勝９分け１５敗）にとどまり、１７位に転落した。シーズン終了まで７試合を残す中、降格圏（１８～２０位）の１８位ウェストハム（勝ち点２９）に勝ち点１差まで迫られている。ノッティンガムは１６位（勝ち点３２）。トットナムは１９７８年に２部から１部へ昇格して以降、一度も降格したことがない。下部組織出身のハリー・ケイン（３３、バイエルン・ミュンヘン）と、２０１５年加入の孫興慜が「ソン・ケイン」コンビとして攻撃をけん引した２０１６～２０１７シーズンには、ＥＰＬ創設（１９９２年）以降で最高となる２位に入った。ケインは２０２２～２０２３シーズン、トットナムがリーグ８位に終わった後、「無冠」からの脱却を求めてドイツ・ブンデスリーガの名門バイエルンへ移籍した。孫興慜も２０２４～２０２５シーズンにＵＥＦＡヨーロッパリーグ優勝を果たした後、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣへ移籍した。両者の退団後、トットナムは急速に失速した。今季は停滞する攻撃と不安定な守備で苦戦し、現時点で２００３～２００４シーズン以来初めて、得点（４０）より失点（５０）が１０点以上多い状況となっている。また孫興慜に続いて主将を務めるＤＦクリスティアン・ロメロは、試合中に感情を抑えきれず荒いプレーに及ぶ場面が目立ち、サポーターからリーダーシップ不足を指摘されている。金培中 wanted@donga.com