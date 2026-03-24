誰が崔泰源会長の腕にサインを残したのか

崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長は年初、左手にギプスを巻き、白い包帯を巻いた姿で過ごしていた。息子のインクン氏とテニスをしている際、ボールを受けようとして体を投げ出し、手のつき方を誤って負傷したとされる。ところが２月に米国出張から戻った後、崔会長の左手首の白い包帯には黒いマーカーで書かれた文字が現れた。先月５日（現地時間）、米カリフォルニア州サンタバーバラの韓国式居酒屋で、エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯと「チメク会合」を行った際に撮影された写真にも、こうしたサインがはっきりと写っている。韓国財界２位のＳＫグループを率いる会長の手首に、誰がサインを書いたのか。複数のＳＫ関係者によると、これらのサインは、崔氏が約２週間にわたる米国出張の際に面会した巨大ＩＴ企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）らのものだという。出張期間中、崔氏はジェンスン・フアン氏のほか、ホック・タン・ブロードコムＣＥＯ、サティア・ナデラ・マイクロソフトＣＥＯ、マーク・ザッカーバーグ・メタＣＥＯ、スンダー・ピチャイ・グーグルＣＥＯらと相次いで会談した。関係者によると、彼らの一部が崔氏の快癒を願い、ギプスにサインを残したとされる中でも目を引くのはフアン氏のサインだ。崔氏とフアン氏は公に親密な関係で知られる。崔氏は１６～１９日、米サンノゼで開かれたエヌビディアの年次開発者会議「ＧＴＣ２０２６」に出席した。同会議でＳＫハイニックスのブースを訪れたフアン氏がサインを書こうとすると、崔氏は別の場所を指し「ここに書くべきでは」と応じた。これに対しフアン氏が「（崔氏は）いつもあれこれ指示してくる」と冗談交じりに応じる場面も見られた。こうして崔氏が前面に立ち、巨大ＩＴ企業ＣＥＯと関係を築くのは、先端半導体である高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の主導権争いで優位を確実にする狙いとみられる。巨大ＩＴ企業各社との全方位的なＡＩ連携を強化するため、直接動いていることを示すものだ。ＳＫハイニックスがグラフィックス処理装置（ＧＰＵ）やテンソル処理装置（ＴＰＵ）を含む世界の巨大ＩＴ企業と核心的パートナーとしての地位を強化するため、総力を挙げているとの見方も出ている。先端半導体市場では、顧客が求める性能や特性に応じた「カスタム半導体」の時代が到来している。ＨＢＭ競争は技術面を超え、顧客企業との関係構築の競争へと広がっている。核心顧客である巨大ＩＴ企業との緊密な協力が焦点となる中、崔氏の「ギプスのサイン」がどの程度の効果をもたらすか注目される。イ・ミンア記者 omg@donga.com