誰が崔泰源会長の腕にサインを残したのか

崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫグループ会長は年初、左手にギプスを巻き、白い包帯を巻いた姿で過ごしていた。息子のインクン氏とテニスをしている際、ボールを受けようとして体を投げ出し、手のつき方を誤って負傷したとされる。
ところが２月に米国出張から戻った後、崔会長の左手首の白い包帯には黒いマーカーで書かれた文字が現れた。先月５日（現地時間）、米カリフォルニア州サンタバーバラの韓国式居酒屋で、エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯと「チメク会合」を行った際に撮影された写真にも、こうしたサインがはっきりと写っている。韓国財界２位のＳＫグループを率いる会長の手首に、誰がサインを書いたのか。
複数のＳＫ関係者によると、これらのサインは、崔氏が約２週間にわたる米国出張の際に面会した巨大ＩＴ企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）らのものだという。出張期間中、崔氏はジェンスン・フアン氏のほか、ホック・タン・ブロードコムＣＥＯ、サティア・ナデラ・マイクロソフトＣＥＯ、マーク・ザッカーバーグ・メタＣＥＯ、スンダー・ピチャイ・グーグルＣＥＯらと相次いで会談した。関係者によると、彼らの一部が崔氏の快癒を願い、ギプスにサインを残したとされる
中でも目を引くのはフアン氏のサインだ。崔氏とフアン氏は公に親密な関係で知られる。崔氏は１６～１９日、米サンノゼで開かれたエヌビディアの年次開発者会議「ＧＴＣ２０２６」に出席した。同会議でＳＫハイニックスのブースを訪れたフアン氏がサインを書こうとすると、崔氏は別の場所を指し「ここに書くべきでは」と応じた。これに対しフアン氏が「（崔氏は）いつもあれこれ指示してくる」と冗談交じりに応じる場面も見られた。
こうして崔氏が前面に立ち、巨大ＩＴ企業ＣＥＯと関係を築くのは、先端半導体である高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の主導権争いで優位を確実にする狙いとみられる。巨大ＩＴ企業各社との全方位的なＡＩ連携を強化するため、直接動いていることを示すものだ。ＳＫハイニックスがグラフィックス処理装置（ＧＰＵ）やテンソル処理装置（ＴＰＵ）を含む世界の巨大ＩＴ企業と核心的パートナーとしての地位を強化するため、総力を挙げているとの見方も出ている。
先端半導体市場では、顧客が求める性能や特性に応じた「カスタム半導体」の時代が到来している。ＨＢＭ競争は技術面を超え、顧客企業との関係構築の競争へと広がっている。核心顧客である巨大ＩＴ企業との緊密な協力が焦点となる中、崔氏の「ギプスのサイン」がどの程度の効果をもたらすか注目される。
イ・ミンア記者 omg@donga.com