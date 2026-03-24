４０００キロ先の米軍基地攻撃　イランのミサイルは「ホラムシャハル４」か

イランが本土から約４０００キロ離れたインド洋のディエゴガルシア島の英米共同軍事基地に向けて発射した弾道ミサイルは、「ホラムシャハル４」（写真）である可能性が高いと、英紙テレグラフが２１日報じた。ロケットを利用したか、弾頭重量を軽減して射程を大幅に延ばした可能性が指摘されている。イランは２２日、破壊力を強化した最新の自爆型ドローンでイスラエル・テルアビブのベングリオン空港を攻撃した。同紙によると、ディエゴガルシア基地に向けて発射された中距離弾道ミサイルは、最大８０発のクラスター弾を搭載可能な２０トン級「ホラムシャハル４」である可能性が高い。イランから射程４０００キロの中距離弾道ミサイルが確認されたのは初めて。米紙ウォールストリート・ジャーナルなどによると、イランは同基地に向けて中距離弾道ミサイル２発を発射したが、いずれも目標を外れた。これまでイラン政府は、自国ミサイルの最大射程を２千キロとしてきた。ブルームバーグ通信は「射程２５００マイル（約４０２３キロ）に達する兵器は、英ロンドンや仏パリなど欧州主要都市を攻撃の危険にさらすおそれがある。ただし、イランが同様の中距離弾道ミサイルを追加で保有しているかは不明だ」と指摘した。専門家らは、イランがロケットを活用してミサイル射程を２倍に延ばした可能性があるとみている。英王立防衛安全保障研究所（ＲＵＳＩ）のジャスティン・ブロンク上級研究員はＡＰ通信に対し、「イランのロケット『シムルグ』は精度は低いが弾道ミサイルとして利用され、射程を延ばすことができる」と話した。弾頭を外すなどして重量を軽減し、射程を延ばした可能性もある。イランは２２日、従来より破壊力を強化した自爆型ドローン「アラシュ２」をイスラエル・テルアビブのベングリオン空港攻撃に投入した。同空港は米軍の空中給油機が発着する拠点だ。イラン国営プレスＴＶによると、イラン軍報道官は「アラシュ２はいつでも発射できるよう迅速な生産が可能だ」と述べた。同ドローンは５日、アゼルバイジャンのナヒチェバン空港の攻撃にも使用された。キム・ハギョン記者 whatsup@donga.com