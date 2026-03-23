ＢＴＳ「アリラン」１日で３９８万枚販売　世界チャート席巻

ＢＴＳ（防弾少年団）が２０日に発表した５枚目のフルアルバム「アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）」が世界的な反響を呼んでいる。アルバム収録の１４曲は、グローバル音楽配信プラットフォーム「スポティファイ」で世界ストリーミングランキングの１位から１４位までを独占した。タイトル曲「スイム（ＳＷＩＭ）」は公開直後に１位に直行し、アリランの旋律を取り入れた「ボディ・トゥ・ボディ（Body to Body、２位）」から「イントゥ・ザ・サン（Into the Sun）」まで上位を占めた。スポティファイの米国「デイリーチャート」でも「スイム」が１位、「ボディ・トゥ・ボディ」が２位、「フーリガン」が６位に入るなど、５曲がトップ１０入りした。「スイム」は韓国の音源チャート「メロン」や「バックス」でもリアルタイム１位を記録した。アルバム販売も記録を更新している。音盤集計サイト「ハントチャート」によると、「アリラン」は発売初日に３９８万枚を売り上げた。ＢＴＳの歴代最高初週売上は２０２０年の「マップ・オブ・ザ・ソウル：７（MAP OF THE SOUL：7）」の３３７万枚だったが、「アリラン」はわずか１日でこれを上回った。海外メディアも新作を概ね高く評価している。特に韓国的要素を強調した点や、序盤トラックに見られるエネルギーと実験性に注目が集まった。米音楽誌ビルボードは「『アリラン』は韓国の歴史とＫポップの完成度を結び付けた作品であり、全体として高水準の実験性と完成度を備えている」と評した。ＡＰ通信も「ＢＴＳは約４年の空白を乗り越え華やかに復帰し、その地位を改めて確立する記念碑的アルバムになる」と報じた。金民 kimmin@donga.com