中国、「オープンクロー」禁止令 エヌビディアは「ネモクロー」でセキュリティ強化

自ら報告書を作成し、電子メールを送信するなど業務を遂行する人工知能（ＡＩ）エージェント「オープンクロー」ブームにブレーキがかかった。ブームの中心地である中国で、政府がセキュリティ上の脅威を警告し、政府機関や国有企業での使用禁止を命じたためだ。文書や電子メールへのアクセス権を持つＡＩが外部サーバーと接続される場合、機密情報流出の可能性が高まるとして、先制的措置に踏み切ったとみられる。実際、最近ではメタのＡＩエージェントが大量のデータを権限のない従業員に露出させるセキュリティ事故も発生した。ＡＩエージェントのセキュリティリスクが新たな焦点となる中、エヌビディアは「ＡＩエージェントの暴走を防ぐ」として、セキュリティ機能を強化した「ネモクロー」を公開した。●中国政府も「オープンクロー」禁止令オーストリアの工学者ペーター・シュタインベルガー氏が開発したオープンクローは、従来のチャットボットを超える「自律型ＡＩエージェント」だ。単に利用者の質問に答えるだけでなく、最小限の指示で反復作業を遂行し、意思決定や実行まで可能とする。例えば「顧客にメールを送ってほしい」と指示すると、チャットＧＰＴやジェミニのように内容を作成するだけでなく、受信者の選択、添付ファイルの追加、送信までの一連の作業を自動で行う。オープンクローはオープンソースとして公開されており、誰でも無料でインストールできる。とりわけ中国で爆発的な人気を集めた。６日、深センの情報技術（ＩＴ）企業テンセントが無料インストールイベントを開くと、プログラマーや学生、主婦など約１千人が集まった。ロブスターをアイコンとすることから、中国では「ロブスター飼育」との俗称も付けられている。しかし中国政府は８日、自律型エージェントのセキュリティ問題を指摘し、１０日には工業情報化部や国家インターネット応急センターなどが、システム統制権の喪失やデータ流出のリスクがあると警告した。外信によると、中国当局は政府機関を対象にオープンクローなどＡＩエージェントの使用を全面的に統制し始めた。ＡＩエージェントはＡＩがＰＣの入力装置を直接制御し、外部サーバーと通信する構造であるため、承認なしに作業を行ったり、セキュリティ設定を任意に変更したりする危険がある。先月、メタ超知能研究所で安全分野を統括するディレクターのサマー・ユー氏は、オープンクローＡＩエージェントが自身の電子メール２００通を削除したと、Ｘ（旧ツイッター）で明らかにした。最近もメタでは、自律型ＡＩエージェントが社内の機密情報を露出させる事故が発生した。１９日、ＩＴ専門メディア「ジ・インフォメーション」によると、メタ内部でテスト中だったＡＩエージェントが、企業および利用者のデータを権限のないエンジニアに約２時間にわたり無防備に公開し、緊急対応に追われた。●エヌビディア、「ネモクロー」で勝負セキュリティ問題が焦点として浮上する中、世界のビッグテックはセキュリティを強化した企業向けＡＩエージェントプラットフォームを相次いで打ち出している。エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１７日（現地時間）、年次開発者会議ＧＴＣで企業向けＡＩエージェントプラットフォーム「ネモクロー」を発表した。プライバシー保護や監督機能、企業向けセキュリティ体系を備えた「ガードレール」を適用し、企業環境でも活用可能な安定性と統制機能を提供する狙いだ。アリババも最近、セキュリティ基盤を強化したＡＩベースの企業向けプラットフォーム「悟空（ウーコン）」を前面に打ち出し、企業向けＡＩ市場を狙っている。業界関係者は「セキュリティを軸にしたＡＩエージェントプラットフォーム競争が本格化している」と分析した。チョン・ヘジン記者 ハン・チェヨン記者 sunrise@donga.com·