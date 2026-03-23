ジャイアンツ・李政厚、オープン戦最終戦で初本塁打

「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）がオープン戦最終戦で本塁打を放ち、好調のままレギュラーシーズンに向かう。李政厚は２２日、米アリゾナ州スコッツデール・スタジアムで行われたクリーブランド・・ガーディアンズ戦に１番・右翼で先発出場し、３打数２安打（１本塁打）、１打点、２得点を記録した。３回裏２死一塁の第２打席で右前打を放つと、６－０とリードした４回裏２死では、右腕タナー・バイビー（２７）の甘く入った時速１５０キロの直球を捉え、右中間スタンドへソロ本塁打を放った。李政厚が公式戦・オープン戦を通じて本塁打を放ったのは、昨年９月９日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦以来１９４日ぶり。メジャー３年目を迎える李政厚は、今季オープン戦で打率．４５５（２２打数１０安打）、１本塁打、４打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）１．２２７を記録した。８試合に出場して三振は一度もなかった。２０２４年の米進出以降、オープン戦で最高の成績となった。ジャイアンツはこの日、打撃戦の末に１０－７で勝利した。ジャイアンツは２３日から３日間、マイナーリーグ球団などと計３試合の調整試合を行った後、２６日午前９時５分から本拠地オラクルパークでニューヨーク・ヤンキースとの開幕戦に臨む。現地時間２５日午後５時５分開始のこの試合は、２０２６年ＭＬＢレギュラーシーズンの公式開幕戦「ＭＬＢオープニングナイト」として行われる。メジャー２年目の金慧成（キム・ヘソン、２７、ロサンゼルス・ドジャース）は２２日、アスレチックス戦に６番・遊撃で先発出場し、４打数１安打、１打点、１三振を記録した。金慧成のオープン戦打率は．４０７（２７打数１１安打）となった。イ・ソヨン記者 always99@donga.com