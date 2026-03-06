エヌビディア、１６日から開発者会議　崔泰源ＳＫ会長も訪問へ

エヌビディアは１６日（現地時間）、米国で年次開発者会議「ＧＴＣ２０２６」を開催する。ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長もＧＴＣ２０２６の会場を訪れる見通しだ。５日、エヌビディアは１６～１９日（現地時間）、米カリフォルニア州サンノゼでＧＴＣ２０２６を開催すると発表した。ＧＴＣとは、エヌビディアが毎年開催する技術カンファレンスだ。世界中の開発者や研究者、企業関係者など約３万人が集まり、人工知能（ＡＩ）モデルやＡＩ半導体、コンピューティング、フィジカルＡＩなど多様な分野の最新技術を共有する。ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が基調講演に登壇し、エヌビディアの技術力を紹介する予定だ。エヌビディアは今年の行事で、下半期（７～１２月）発売予定のＡＩアクセラレーター「ベラ・ルービン」を披露するとみられる。２０２８年の発売を目標に開発中の次世代ＡＩアクセラレーター「ファインマン」を公開するとの観測も出ている。エヌビディアは昨年のＧＴＣで、ブラックウェル、ベラ・ルービン、ファインマンへと続くＡＩアクセラレーターのロードマップを発表している。一方、崔氏はＧＴＣ２０２６を訪れ、フアン氏と高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）の供給などＡＩ半導体分野の協力について協議する見通しだ。崔氏がＧＴＣを訪問するのは今回が初めてとなる。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com