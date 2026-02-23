車俊煥と李海仁、「Ｋカルチャー」でミラノ魅了

国楽人ソン・ソヒが歌う「ノット・ア・ドリーム（Not a Dream）」のメロディーが響く中、「フィギュア・プリンス」車俊煥（チャ・ジュンファン、２５）が氷上を滑り出した。白いトップスに黒のパンツ姿で淡い笑みを浮かべた車俊煥は、安定感のあるトリプルジャンプやステップシークエンス、スピンを織り交ぜ、自由な魂を表現した。２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのガラショーが開かれた２２日、イタリア・ミラノのアイススケートアリーナ。第２幕４番目に登場した車俊煥は、繊細かつ叙情的な演技で観客を引き込んだ。２０１８年平昌大会以来８年ぶりに五輪ガラショーの舞台に立った車俊煥は「初めてスケートを始めた時、『自由さ』の魅力に引き込まれた。自由に滑る自分の姿を見せたかった」と語った。車俊煥は今大会の男子シングルで総合２７３．９２点を記録し４位に入った。３位の佐藤駿（２２、日本）に０．９８点差で及ばずメダルは逃したが、５位だった２０２２年北京大会に続き、韓国男子フィギュアの五輪歴代最高順位に並んだ。「雲の岬の向こう 夢じゃない／僕の日が来た」との歌詞のように、この日の演技に自身の物語を重ねた車俊煥は、ガラショー後、「あきらめなかったから後悔はない。すべてを出し切り、３度目の五輪を楽しく締めくくった」と振り返った。女子シングルに出場した李海仁（イ・ヘイン、２１）は、ネットフリックスのアニメ「ケーポップ・デーモン・ハンターズ」のＫポップアイドル「サジャ・ボーイズ」に扮して登場した。第３幕５番目に登場した李海仁は、黒い帽子とトゥルマギ姿で扇子を手にし、「冥界の使者」をコンセプトにした演技を披露。躍動的な振り付けを取り入れた軽快な演技でＫポップの魅力を存分に示した。初の五輪でシーズン自己ベストの合計２１０．５６点をマークし８位に入った李海仁は「楽しく、忘れられない瞬間だった。多くの人に幸せを届けられたと思うとうれしい」と話した。男子シングルの有力優勝候補と目されたがジャンプの乱れで表彰台を逃した「クワッドの神」イリヤ・マリニン（２２・米国）は、４回転トーループに続き、トレードマークのバックフリップを決め、会場の喝采を浴びた。チョ・ヨンウ記者 ミラノ＝イム・ボミ記者 jero@donga.com