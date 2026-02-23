２子以上の世帯、宝くじ購入額５０％増

昨年１～３月期、代表的な不況型商品とされる宝くじの購入が増加したことが分かった。とりわけ子どもが２人以上いる世帯の購入額が５０％以上増えた。国家データ庁国家統計ポータルによると、昨年１～３月期、未婚の子どもが２人以上いる世帯（２人以上の非農林漁家基準）は、宝くじなどに月平均７０８ウォンを支出した。１年前（４７１ウォン）に比べ５０．４％増で、増加幅は全世帯平均（２．２％）を大きく上回った。この傾向は昨年４～６月期や７～９月期も続いた。未婚の子どもが２人以上いる世帯は、昨年４～６月期と７～９月期にそれぞれ６９１ウォンと５６２ウォンを宝くじの購入に充て、前年同期比で３０．５％と１２．３％増えた。いずれも全世帯の宝くじ支出増加率（４～６月期１９．９％、７～９月期１．１％）を上回っている。宝くじは、景気が悪化するほど売れ行きが伸びる代表的な不況型商品だ。２０２４年１２月の戒厳以降、消費心理の萎縮やウォン安、自営業者の廃業など景気減速の兆候が続く中、扶養家族の多い世帯で宝くじ支出が増えたと分析される。１世帯当たりの月平均宝くじの購入額は、２０２１～２０２３年の３年間、連続して６００ウォンを上回った。２０２４年は５８７ウォンと伸びがやや鈍化したが、昨年１～９月期平均は６３８ウォンと再び増加基調に転じた。世宗市＝キム・スヨン記者 syeon@donga.com