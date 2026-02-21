ＢＴＳ・ＲＭ所蔵作品、ＳＦＭＯＭＡ特別展で公開

「この展示が、多くの人々にとって、小さいながらも確かな橋となることを願う」来月２０日に完全体でカムバックする防弾少年団（ＢＴＳ）のリーダー、ＲＭ（本名・キム・ナムジュン）が１０月に米サンフランシスコ近代美術館（ＳＦＭＯＭＡ）で開幕する特別展「ＲＭ×ＳＦＭＯＭＡ」で自身の所蔵作品を公開し、キュレーションにも直接参加する。２０日、ＳＦＭＯＭＡによると、ＲＭは「われわれは境界によって規定される時代を生きている。展示はまさにその境界を照らすものだ」とし、「東洋と西洋、韓国と米国、近代と現代、個人的なものと普遍的なものの間にある境界が含まれる」と参加の感想を明かした。さらに「作品をどう見るべきかを規定したいとは思わない」とし、「好奇心でも研究でも、いかなる視線も歓迎する」と述べた。特別展には、ＲＭの所蔵品とＳＦＭＯＭＡ所蔵作品合わせて約２００点が出品される。金煥基（キム・ファンギ）、朴崍賢（パク・レヒョン）、尹亨根（ユン・ヒョングン）、張旭鎭（チャン・ウクジン）など韓国を代表する作家の作品が含まれるほか、マーク・ロスコ、アンリ・マティス、ジョージア・オキーフ、パウル・クレーら海外巨匠の作品も展示される。ＳＦＭＯＭＡ側は「ＲＭの思索的なコレクションは、現代美術を新たに見つめ直す契機となるだろう」と期待を示した。特別展はＳＦＭＯＭＡが共同企画者として参加し、来年２月７日まで同館で開催される。イ・ジユン記者 leemail@donga.com