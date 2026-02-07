スノーボードのイ・サンホ、韓国４００個目のメダル最有力

韓国のオリンピック４００個目のメダルを手にするのは誰か。２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪が開幕し、今大会で最初にメダルを獲得した選手が、韓国オリンピック史上４００個目のメダルの主人公となる。今大会前まで、韓国は夏季五輪で３２０個、冬季五輪で７９個のメダルを獲得し、計３９９個としている。最初にメダル挑戦に臨むのは、クロスカントリースキーのイ・ウィジン（２５）とハン・ダソム（３２）だ。２人は７日（韓国時間）、テセロ・クロスカントリースタジアムで行われる女子１０キロ＋１０キロのスキーアスロン決勝に出場する。翌８日には、イ・ジュンソ（２３）が同種目男子決勝に臨む。ただ、世界のトップ選手とは実力差があり、メダルの可能性は高くないとみられている。最有力候補は、スノーボード男子パラレル大回転に出場する「白菜ボーイ」ことイ・サンホ（３１）だ。イ・サンホは８日午後、イタリア・リビーニョのスノーパークで行われる同種目で、２０１８年平昌（ピョンチャン）大会の銀メダル以来となる２つ目のメダルに挑む。今季はなかなか不振を脱せずにいたが、五輪を前にした今月１日、スロベニア・ログラで行われた２０２５～２０２６年シーズンの国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）ワールドカップ（Ｗ杯）男子パラレル大回転決勝で、ロランド・フィシュナラー（イタリア）を０．２４秒差で破り、優勝した。イ・サンホは「五輪に向けた準備は完璧だ。この勢いを本番でもつなぎ、悔いのないプレーをお見せしたい」と語った。２０２２年北京大会では予選を１位で通過したものの、準々決勝でヴィック・ワイルド（ロシア）にわずか０．０１秒差で敗れ、メダルの夢を逃している。もしイ・サンホがメダルを逃した場合、高校生スノーボーダーのユ・スンウン（１８）が次の候補となる。ユ・スンウンはスノーボード女子ビッグエアで、９日の予選に続き、１０日の決勝に臨む。昨年１２月、米コロラド州で開かれたＷ杯第３戦では１７３．２５点を記録し、鬼塚雅（日本、１７４．００点）に次ぐ２位に入り、韓国選手として初めて同種目のＷ杯表彰台に立った。韓国の伝統的な強化種目であるショートトラックも、１０日の混合リレー決勝を皮切りに、メダル争いに加わる。金培中 wanted@donga.com