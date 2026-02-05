ＢＴＳカムバック公演、「スーパーボウル・ハーフタイム」演出家が指揮

昨年、米国のスーパーボウル・ハーフタイムショーを演出した世界的パフォーマンスディレクターのハミッシュ・ハミルトン氏（写真）が、防弾少年団（ＢＴＳ）の光化門（クァンファムン）カムバック公演を手がける。ネットフリックスは４日、来月２１日午後８時にソウル光化門で開かれる「ＢＴＳカムバック・ライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ（アリラン）」の演出を、「ライブイベントの帝王」と呼ばれるハミルトン氏が担当すると発表した。英国出身のはハミルトン氏は、２０１２年ロンドン五輪の開会式をはじめ、米アカデミー賞（オスカー）、グラミー賞、エミー賞など、数々の著名な授賞式を手がけてきたスター演出家だ。。ハミルトン氏は昨年２月、米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）のスーパーボウルで、ヒップホップ歌手ケンドリック・ラマーのハーフタイムショーを演出し、大きな話題を集めた。今月１日（現地時間）には、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ! デーモン・ハンターズ」の収録曲「ゴールデン（Ｇｏｌｄｅｎ）」がＫポップとして初めてグラミー賞を受賞した式典にも演出家として参加していた。ＢＴＳのカムバック公演は、ネットフリックスを通じて世界１９０カ国あまりに生中継される。当日は現地に数万人が集まると見込まれている。これを受け、ソウル市は「災害安全状況室を中心に、人出の集中度をリアルタイムで管理するとともに、会場周辺の地下鉄駅での無停車通過や違法露店の取り締まりなどの対策を進める計画だ」と明らかにした。また、ソウル広場のステージスクリーンや大型ビジョンで多言語による安全メッセージを放映するなど、外国人来訪者向けの対策についても検討している。ＢＴＳが光化門公演の前日にリリースする５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」は、早くも大きな注目を集めている。所属事務所ビッグヒット・ミュージックによると、４日時点で「ＡＲＩＲＡＮＧ」は、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームのスポティファイで３００万回以上の「事前保存（プレセーブ）」が行われたという。先月１６日にカムバックを発表してから、約１９日での達成となった。これまでの最多記録は、昨年１０月に発売前の段階で約６００万回の事前保存を記録した、テイラー・スウィフトの１２枚目のフルアルバム「The Life of a Showgirl」だ。イ・ジユン記者 ソン・ジンホ記者 leemail@donga.com