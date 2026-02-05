３０度超のアフリカからも出場　北朝鮮だけがいない冬季五輪

２月初旬でも日中の最高気温が３０度前後まで上がるアフリカのギニアビサウやベナンも、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪に代表選手を派遣する。冬季五輪初出場となるこの２カ国を含め、アフリカ８カ国から計１５人が五輪の舞台に立つ。一方、４日までに選手登録を終えた９３カ国２９１６人の中に、北朝鮮代表は一人もいない。北朝鮮が冬季五輪に出場したのは、２０１８年の平昌（ピョンチャン）大会が最後だった。当時は女子アイスホッケー南北合同チームの選手１２人を含め、５競技に２２人を派遣。過去最大規模だった。転機は２０２１年の東京夏季五輪だ。北朝鮮は新型コロナウイルス感染拡大を理由に不参加を通告。国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）加盟２０６カ国のうち、同大会に出場しなかったのは北朝鮮だけで、ＩＯＣは北朝鮮オリンピック委員会に３年間の資格停止処分を科した。このため、２０２２年の北京冬季五輪には参加資格そのものがなかった。処分は２０２３年１２月３１日に終了し、北朝鮮が２０２４年のパリ夏季五輪に選手１４人を派遣できたのはこのためだ。今大会に北朝鮮が選手を送れなかったのは、出場枠を一つも獲得できなかったからだ。昨年のハルビン冬季アジア大会フィギュアスケート・ペアで銀メダルを獲得したリョム・テオク（２７）、キム・ジュシク（３３）ペアは出場が期待されたが、最後の関門を越えられなかった。昨年９月の予選大会で３位以内に入る必要があったが、１０位にとどまった。北朝鮮は、フランス・アルプスで開催される２０３０年大会で、再び冬季五輪出場を目指すとみられる。北朝鮮が冬季五輪に初出場したのは１９６４年のインスブルック大会。２０２２年北京大会まで計１６回開催された冬季五輪のうち、出場は９度（５６．３％）にとどまる。１９７２年ミュンヘン大会が初出場だった夏季五輪が、１９８４年ロサンゼルス、１９８８年ソウル、２０２１年東京の３大会のみ不参加だったのとは対照的だ。北朝鮮は冬季五輪で銀１個、銅１個を獲得しているが、金メダルはない。１９６４年インスブルック大会でハン・ピルファがスピードスケート女子３０００メートルで銀、１９９２年アルベールビル大会ではファン・オクシルがショートトラック女子５００メートルで銅メダルを獲得した。一方、夏季五輪ではこれまでに金１６個、銀１８個、銅２７個と計５５個のメダルを手にしている。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com