李大統領の旧正月贈り物は「５極３特」　家庭料理の食材と食器セット

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、旧正月（ソル）を迎え、国民統合と日常回復への願いを込めた祝賀の贈り物を、社会各界に届けたと明らかにした。大統領府は４日、李大統領が国家の発展と国民生活の安定に尽力してきた主要人物や、国のために献身した護国英雄、厳しい状況の中でも希望を守り続けてきた社会的配慮層などに贈り物を送ったと発表した。特に今年から、民主有功者や参戦有功者の配偶者も贈呈対象に新たに加えたという。大統領府は「国のために尽くした人とその家族に対する礼遇と尊敬の意味を込めた」とし、「政権２年目を迎え、国民統合、地域の均衡成長、そして誰もが実感できる日常の回復という国政の方向性を反映した」と説明した。贈り物は、食器・箸のセットと家庭料理の食材で構成された。食材は「５極（首都圏、忠清圏、東南圏、大慶圏、湖南圏）３特（全北、江原、済州）」で生産されたコメや雑穀（玄米、もちあわ、もちきび）、トッククもち（餅スープ用餅）、メセンイ、千切りした干しシイタケ、伝統醤油などをそろえた。大統領府は「特別制作の食器・箸セットには、心安らぐ家庭料理が日常となり、質素だが温かな一食が国民一人ひとりの生活に安らぎと癒やしをもたらしてほしいとの大統領の思いを込めた」とし、「食材は５極３特の特色を生かし、地域の均衡発展と地域間の共生・統合の意味を盛り込んだ」と説明した。李大統領は就任後初の名節だった昨年の秋夕（チュソク）には、全国各地の水産物と国産米を贈っている。李大統領は、同封したカードメッセージで「家族全員が一つの食卓を囲み、温かな食事を分かち合ってほしい」と記し、「明日は今日より良くなる思えるよう、生活の中で変化を実感できるよう、さらに全力で取り組む」と述べた。ユン・ダビン記者 empty@donga.com