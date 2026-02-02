スノボの「白菜ボーイ」が五輪直前にＷ杯制覇、初の五輪金に向け「手応えつかんだ」　

シーズンを通して待ち望んだ優勝を、これ以上ないタイミングで手にした。いわゆる「白菜ボーイ」の イ・サンホ（３１）が、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の開幕を６日後に控え、２０２５～２０２６シーズンの国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）ワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝を飾った。イ・サンホは先月３１日（現地時間）、スロベニアのログラで行われた今季スノーボード・アルペンＷ杯第１３戦のパラレル大回転男子決勝で、ベテランのロランド・フィシュナラー（４６・イタリア）を０．２４秒差で制した。スノーボードのパラレル大回転は、２選手が同時にスタートし、先にゴールした選手が次のラウンドへ進む方式で勝者を決める。イ・サンホは２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪のパラレル大回転で銀メダルを獲得し、韓国のスキー・スノーボード史上初の五輪メダリストとなった。４年後の北京大会でも有力候補と目されたが、準々決勝で０．０１秒差で敗れ、２大会連続メダルの夢はかなわなかった。今大会を前に目立った成績を残せず、メダル候補にも挙げられていなかったが、五輪直前のＷ杯優勝で一転、韓国雪上競技初の五輪金メダル候補として再浮上した。イ・サンホがＷ杯パラレル大回転で優勝するのは、２０２１年１２月１１日以来、１５１２日ぶり。種目を問わないＷ杯優勝も、２０２４年３月９日のパラレル回転以来、６９３日ぶりだ。イ・サンホは「競技人生で今季の成績は最悪だった。だから五輪前にどうしても勝ちたかった。五輪だけを見据え、装備のさまざまな部分を試してきたが、目前にしてついにやり遂げた」と喜びを語った。昨年５月には左手首骨折で手術を受け、現在も金属ピンが残る。本来は昨年９月ごろに抜釘手術を受ける予定だったが、五輪シーズンに向けた練習に集中するため延期した。イ・サンホは「今季ほど負担を感じたシーズンはなかった。（好成績のために）１００％以上を出し切る必要があると分かっていたので緊張もした。やり遂げた自分を本当に誇りに思う」と話した。代表チームのイ・サンホン監督は「手術直後の復帰だったが、オフシーズンのトレーニングは順調で、シーズンに入って結果が出ず雰囲気が沈んでいた。しかし直前のＷ杯でも予選１位になるなど、本領を完全に取り戻した。テクニックはいまも世界最高水準だ」と評価。「屋内ではなく自然環境で行う競技なので影響要因が多い。天が味方すれば最高の結果が出る。金メダルのチャンスはある。自信は十分だし、イ・サンホは私以上に自信を持っている選手だ」と付け加えた。イ・サンホらスノーボード・アルペン代表は１日、陸路で五輪の競技地イタリア・リヴィーニョへ移動した。パラレル大回転は１週間後の８日に予選と決勝が行われる。今五輪で韓国選手が出場する個人種目の中で、最初にメダルが出る可能性が高いのが、この種目だ。五輪公式タイムキーパーのオメガは、今大会で韓国選手団初の個人種目金メダリストに、２０２６五輪エディションの時計を贈る予定で、その最初のチャンスを得るのがイ・サンホだ。任寶美 bom@donga.com