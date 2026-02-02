先月の輸出６５８億ドル、１月として過去最大　半導体は前年の２倍に

今年１月の輸出額は６５８億５０００万ドル（約９９５兆６１４２億ウォン）となり、１月としては過去最大を記録した。半導体輸出の好調に加え、旧正月連休が２月にずれ込んだ影響があった。とりわけ半導体輸出は前年の約２倍に伸び、史上初めて２カ月連続で２００億ドルを突破した。産業通商資源部が１日に発表した「１月の輸出入動向」によると、先月の輸出額は６５８億５０００万ドルで、前年同月比３３．９％増だった。１月の輸出が６００億ドルを超えたのは初めて。１日平均輸出額も２８億ドルと、前年より１４．０％増加した。１月の輸出好調は、主力輸出品である半導体の急増に加え、昨年は１月だった旧正月連休が今年は２月に移り、稼働日数が増えたためだ。韓国の月間輸出額は昨年６月以降、８カ月連続で前年同月比増加を続けている。先月の半導体輸出額は２０５億４０００万ドルで、前年１月（１０１億３１００万ドル）の約２倍に増えた。昨年１２月（２０７億６８００万ドル）に次ぐ過去２番目の規模で、初めて２カ月連続で２００億ドル超えとなった。自動車輸出も６０億７０００万ドルと、前年より２１．７％増加した。バイオヘルス（１３億５０００万ドル、１８．３％）、石油製品（３７億４０００万ドル、８．５％）、一般機械（３７億１０００万ドル、８．６％）なども伸びた。一方、石油化学（３５億２０００万ドル、－１．５％）、船舶（２４億７０００万ドル、－０．４％）は減少した。地域別では、中国向け輸出が前年より４６．７％増の１３５億１０００万ドルとなり、１月として過去最大。米国向けも半導体好調などで２９．５％増と、１月基準で過去最大の１２０億２０００万ドルだった。ＡＳＥＡＮ向け、欧州連合（ＥＵ）向け輸出も、それぞれ４０．７％と６．９％増加した。１月の輸入額は５７１億１０００万ドルで、前年同月比１１．７％増。これにより、１月の貿易収支は８７億４０００万ドルの黒字となった。金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官は「最近の米国の関税政策などで通商の不確実性が拡大している」とし、「品目・市場・主体の多角化により、揺るがない貿易構造を確立する」と述べた。周愛眞 jaj@donga.com