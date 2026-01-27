３０歳のシェフラー、ＰＧＡツアー２０勝　ニクラス、ウッズの領域に

２６日、米国カリフォルニア州ラキンタの米男子ツアー（ＰＧＡ）、アメリカンエキスプレス最終日。世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー（３０・米国）は、島状のパー３である１７番でティーショットを池に入れ、２打を落とした。それでも結果は揺るがなかった。２位との差は一時４打に縮まったが、優勝に影響はなかった。２０２４年に７勝、前年に６勝を挙げ現役屈指の地位を築いたシェフラーは、今季初出場大会で制した。最終日に６アンダーとし、通算２７アンダー２６１で、ジェーソン・デー（３９・豪州）ら２位グループに４打差をつけて優勝した。この勝利で通算２０勝に達し、２０勝以上の選手に与えられる永久シードを獲得した。３０歳の誕生日を迎える前にＰＧＡツアー２０勝を挙げた選手は、ジャック・ニクラス（８６・米）とタイガー・ウッズ（５１・米）の２人のみだった。優勝賞金１６５万６０００ドル（約２４億円）を加え、通算獲得賞金は１億０１１０万９１３６ドル（約１４５７億円）に到達。ウッズ、ロリー・マキロイ（３７・北アイルランド）に続き、通算１億ドル突破は３人目となった。シェフラーは「キャリアにとって本当に素晴らしいスタート。記録はあまり意識せず、やるべきことに集中した」と語った。３日目まで首位と１打差の単独トップだった金施佑（キム・シウ、３１）は、最終日にイーブンパーとし、通算２２アンダー２６６で６位タイに終わった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com