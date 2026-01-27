金、初の５０００ドル突破　グリーンランド緊張で「嵐のラリー」

金価格が史上初めて、１トロイオンス（約３１．１グラム、以下オンス）当たり５０００ドル（約８２０万円）を突破した。ドナルド・トランプ米大統領による中央銀行の独立性侵害を巡る議論が拡大する中、イランやベネズエラ、グリーンランドなどで地政学的緊張が高まり、投資家の安全資産志向が一段と強まっている。市場では、年内に６４００ドルを超えるとの見方まで出ている。２５日（現地時間）の米ニューヨーク商品取引所で、４月引渡し分の金の先物価格は前日比１．９４％高の５０７６．２５ドルで取引を終えた。２６日の取引では、一時５１００ドルを上回る場面もあった。終値ベースでは、昨年２月１４日（１９９４．７０ドル）から１年余りで約２．５倍に上昇した水準となる。金価格は年初来で１６％上昇しているが、投資需要は衰えていない。２７日と２８日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る問題が市場心理を不安定にしているためだ。今回のＦＯＭＣは、ジェローム・パウエル議長がトランプ政権から捜査通告を受けた事実が明らかになって以降、初めての政策金利決定会合となる。国際情勢の不安定化も、金価格を押し上げている。トランプ大統領がイランへの軍事介入の可能性に言及したほか、ベネズエラやグリーンランドを巡る緊張が高まり、地政学リスクは警戒水準に達した。３月引渡しの金の先物価格も２５日に５１０５ドルで取引を終え、前日比３．６２％上昇した。専門家の間では、当面は金価格の上昇基調が続くとの見方が多い。ロイター通信は市場関係者の話として、１オンス当たり６４００ドルまで上昇する可能性があると報じた。ファン・ビョンジンＮＨ投資証券研究員は「地政学リスクの高まりに加え、ＦＲＢの金融緩和姿勢でドル安が進む局面では、金価格は６０００ドルを超える可能性がある」と話した。チ・ミング記者 warum@donga.com