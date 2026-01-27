マンション価格の超二極化　上位２０％１戸が下位１４．５戸分の価格

全国で住宅価格の上位２０％に当たるマンション１戸を購入するには、下位２０％のマンション１４．５戸を売る必要があることが分かった。「一戸集中」志向が鮮明になる中、ソウルでも特定地域のみ価格が上昇するなど、価格二極化が一段と深まった影響とみられる。２６日、韓国不動産院によると、昨年１２月時点の全国マンション価格の上位２０％（５分位）の平均は１３億４２９６万ウォン、下位２０％（１分位）は９２９２万ウォンだった。５分位価格を１分位価格で割った「５分位倍率」は１４．５となり、２０１２年１月の統計を取り始めて以来、最も高い水準となった。倍率が高いほど価格格差が大きいことを意味する。昨年１月の１２．８０から３月に１３．０８まで上昇後、４月（１３．０２）に一度小幅に下落したが、その後は上昇基調が続き、昨年６月（１３．４）以降、７か月連続で最高値を更新している。民間統計であるＫＢ不動産の集計でも、昨年の全国５分位の倍率は１２．８と、２００８年１２月以降で最高だった。こうした傾向はソウルでも、いわゆる「漢江（ハンガン）ベルト」など需要の高い地域に価格上昇が集中したことが背景にある。韓国不動産院の週間統計によると、ソウル全体のマンション価格は昨年１年間で８．７１％上昇した。松坡（ソンパ）（２０．９２％）、城東区（ソンドング）（１９．１２％）などの江南圏や「漢江ベルト」は、ソウル平均の２倍超の上昇率だった一方、中浪（チュンラン）（０．７９％）、道峰区（トボング）（０．８９％）など外郭地域は、１％にも満たない伸びにとどまった。イ・チュクボク記者 bless@donga.com