「恋の通訳…」ヒロインのコ・ユンジョン「演じたことのない役で、飽きられない俳優に」

「たくさんの国を回って、楽しく撮影した思い出ばかりで、夏休みや冬休みの日記をめくっているような感覚です」ソウル市鍾路（チョンノ）区にあるカフェで２３日、取材に応じた俳優のコ・ユンジョン（３０）は、１６日に配信が始まったネットフリックスシリーズ『恋の通訳、できますか？』を「贈り物のような作品」と表現した。多言語通訳者のチュ・ホジン（キム・ソンホ）が、世界的トップスターのチャ・ムヒ（コ・ユンジョン）の通訳を務めることから始まるロマンチック・コメディで、韓国、日本、カナダ、イタリアなどで８カ月にわたって撮影された。コ・ユジンにとって初挑戦のロマンチック・コメディでもある。出演を決めた最大の理由については、「通訳者とトップスターの出会いという設定が新鮮だった」と語る。「俳優という自分の仕事とも重なるうえ、どこか非現実的なところが面白かった」という。普段から作品の世界観に深く入り込むタイプだといい、「ホン姉妹の脚本作品を終えたあと、童話の世界から戻ってきたような気分だった。撮影後は虚脱感が大きかった」と振り返った。「毎年夏になると『コーヒープリンス１号店』を見返します。私にとっての人生ドラマです。『恋の通訳…』も、誰かにとって季節を思い出させる作品になればうれしい。私が夏に孔劉（コン・ユ）さんや尹恩惠（ユン・ウンヘ）さんを思い浮かべるように。ただ、自分が誰かの人生作の一部になるというのは、まだ実感がありません」と笑った。異国のロケ地や胸が高鳴る場面が話題を呼ぶ一方で、コ・ユジンにとっては「一人二役」への挑戦が容易ではなかった。トップスターのチャ・ムヒと、彼女の空想上の存在ド・ラミを演じ分ける必要があり、台本を受け取った瞬間は戸惑いもあったという。それでも「変化を恐れる性格ではないので、次第に楽しみになってきた。やったことのない役だと思うと、むしろわくわくした」と語った。２０１９年のデビュー以降、「スイートホーム」（２０２０年）、「ロースクール」（２０２１年）、「還魂」（２０２２年）、「ムービング」（２０２３年）、「照明店（原題）」（２０２４年）、「いつかは賢い専攻医生活（原題）」（２０２５年）など、ジャンルを横断して出演を重ねてきた。作品選びの最優先事項は「前作とは違うキャラクター」だという。「自分が視聴者にどう見られているかは分かりませんが、幅広く見せていきたい。李炳憲（イ・ビョンホン）さんや全度姸（チョン・ドヨン）さん、廉晶雅（ヨム・ジョンア）さんといった尊敬する先輩方は、毎年作品を見ても飽きない。似ているようで、全く違う。私も、そういう俳優でありたいと思っています」次作は、『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』を手がけたパク・ヘヨン脚本家の新作「みんな、自分の無価値さと闘っている」（原題）。うまくいかない人生に嫉妬と劣等感を抱えた人間が、平穏を探していくブラックコメディだ。コ・ユジンは「『恋の通訳…』が童話なら、『みんな…』は灰色のセメントの中で輝く人々を描いた物語。撮影のたびに脚本に心を打たれている」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com