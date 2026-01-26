仁川国際空港、昨年の利用者７４０７万人で過去最多

昨年の仁川（インチョン）国際空港の利用者数が、２００１年の開港以降、過去最多を記録した。仁川国際空港公社によると、昨年の利用旅客数は７４０７万１４７５人で、２０２４年（７１１５万６９４７人）に比べ２９１万４５２８人増加した。これまで最多だった２０１９年（７１１６万９７２２人）と比べても４．１％増えた。旅客需要の拡大に伴い、航空機の運航回数も過去最多を更新した。昨年の運航回数は４２万５７６０回で、２０２４年（４１万３２００回）より３．０％増加した。地域別の国際線旅客実績は、東南アジア路線が１９７８万６２７２人で最も多く、全体の２６．７％を占めた。次いで日本が１８５７万８１７６人（２５．１％）、中国が１２３５万６７３４人（１６．７％）、東北アジアが７０２万６１１１人（９．５％）、米州が６８５万１６１５人（９．３％）の順だった。ただ、東南アジア路線は一部国の治安不安への懸念が広がり、２０２４年（２１０３万６７０５人）に比べ５．９％減少した。仁川国際空港公社は、昨年の旧正月（ソル）と秋夕（チュソク）の連休が例年より長く、旅行需要が拡大したことに加え、中国の期限付きビザ免除政策が重なった結果、過去最多の旅客実績を達成したと分析した。ウォン安を背景とする代替需要や、韓流文化観光コンテンツの拡大により、日本や中国だけでなく、香港、台湾など東北アジア路線の旅客も増えたとしている。昨年の仁川国際空港の航空貨物取扱量は２９５万４６８４トンで、２０２４年（２９４万６９０２トン）より０．３％増加した。黃金泉 kchwang@donga.com