ＳＫテレコムの「思考するＡＩ推薦モデル」、世界的ＡＩ学会で発表

ＳＫテレコムが研究を進めてきた人工知能（ＡＩ）推薦モデルに関する論文が、世界的権威を持つＡＩ学会の舞台に上がった。ＳＫテレコムは２５日、個人の行動コンテキストを理解し、推薦対象だけでなく、その理由まで説明できるＡＩ推薦モデルが、シンガポール・エキスポで開催中の国際人工知能学会（ＡＡＡＩ）２０２６に招待されたと発表した。ＡＡＡＩは、世界最高水準と評価されるＡＩ分野の国際学会だ。今回発表された論文は、ＳＫテレコムが独自開発した大規模言語モデル（ＬＬＭ）を基盤とするＡＩ推薦モデル「ワン・モデル（One Model）バージョン４．０」に関する研究だ。ワン・モデルバージョン４．０は、利用者のクリック履歴や利用実績、関心分野など多様な行動データを総合的に把握したうえで、①どの商品・サービスを推薦するか、②なぜその推薦が導き出されたのか、③利用者に伝えるマーケティングメッセージをどのように構成するかを自然言語で生成するのが特徴。また、ＳＫテレコムは、近年学界で注目されている「推論能力強化学習」を実際のサービス環境に適用する手法についても紹介した。これは、ＡＩが複数の解答を生成し、評価を受ける過程を通じて、自らの判断プロセスを改善していく学習方式を指す。ＳＫテレコムは、ワン・モデルバージョン４．０を料金プランの推薦やＴワールド、Ｔメンバーシップ、Ｔダイレクトショップなどに適用した結果、クリック率などの顧客反応が旧モデル比で最大２倍に向上したとしている。ソク・ジファンＳＫテレコムＡＴ・ＤＴデータ担当は「今後も研究成果が実際の商品・サービスに直結する、実践的なＡＩ研究を続けていく」とコメントした。チョン・ヘジン記者 sunrise@donga.com