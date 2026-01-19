就職難で「大企業連携学科」の定時募集に志願集中　前年比４割近く増加

就職難が続く中、今年の大学の定時募集で、三星（サムスン）電子やＳＫハイニックスなど大企業と連携した学科への志願者が、前年より４割近く増えたことが分かった。医薬・薬学系の志願者が２５％減少したのとは対照的だ。若者の就職難が続く中、契約学科を卒業すれば半導体やバッテリー関連の大企業への就職が保証されている点が、受験生の志願が集中した背景とみられる。１８日、進学塾「鍾路（チョンノ）学院」によると、２０２６学年度の定時募集で大企業と連携する契約学科１６校の志願者は２４７８人で、前年より３８．７％（６９１人）増加した。全体の競争率も前年の９．７７倍から、今年は１２．７７倍に上昇した。三星電子と連携する契約学科９校では、定員９６人に対して１２９０人が志願し、前年より６．５％（７９人）増えた。このうち、ＤＧＩＳＴ（大邱・慶北（テグ・キョンブク）科学技術院）半導体工学科の競争率が８９．０倍で最も高く、ＵＮＩＳＴ（蔚山（ウルサン）科学技術院）半導体工学科が５９．２倍で続いた。ＳＫハイニックスと連携する契約学科３校では、定員３５人に３２０人が志願し、前年より１２．７％（３６人）増加した。漢陽（ハニャン）大学半導体工学科の競争率は１１．８倍だった。今年新設された三星ＳＤＩ連携の成均館（ソンギュングァン）大学バッテリー学科の競争率は４６．２倍となった。ＬＧディスプレイと連携する延世（ヨンセ）大学ディスプレイ融合工学科も７．０倍と、前年より上昇した。崔예나 yena@donga.com