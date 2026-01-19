ＢＴＳ新アルバム「アリラン」　「韓国的アイデンティティ示す」と海外注目

「ＢＴＳ（防弾少年団）が新アルバムのタイトルを『アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）』としたのは、（韓国人としての）自身のアイデンティティを明確に示すシグナルだ」――。英紙ガーディアンはこう評した。今年のカムバックを予告し世界的な話題を集めてきたＢＴＳが１６日、３月２０日発売予定の新作アルバムのタイトルを「アリラン」と発表すると、海外メディアもその意味合いを読み解こうと大きな関心を寄せた。ガーディアンは「アリランは韓半島で最も愛されてきた民謡で、世代を超えて共感を呼ぶ情感豊かな『非公式の国歌（unofficial national anthem）』だ」と紹介。「多くのＫポップグループが世界に受け入れられるため国際的なイメージや美学を採用する中、ＢＴＳは異なる道を歩んでいる」と評価した。同紙は、ＢＴＳがミュージックビデオで韓服を着用したり、ステージでアリランのメドレーを披露してきたことにも触れ、「彼らは一貫して韓国的ルーツを受け入れてきた」と指摘した。米経済誌フォーブスも「アリラン」の持つ意味に注目。フォーブスは「今回のアルバム名は、兵役などで長い空白期間を経たＢＴＳが、自身の原点に立ち返ったことを象徴している」と分析した。さらに、アリランについて「約３６００の変種と６０以上のバージョンが存在する、６００年以上の歴史を持つ韓国の民謡」であり、「２０１２年に韓国、２０１４年に北朝鮮がそれぞれユネスコ無形文化遺産に登録した」と説明した。ＢＴＳは、ファンプラットフォーム「ウィバース」を通じて、５枚目のフルアルバムのタイトルが「アリラン」であることを明らかにしている。アルバムには、グループのアイデンティティや郷愁、「深い愛」をテーマにした全１４曲が収録される予定だ。ＢＴＳは４月９日からワールドツアーをスタートさせる。キム・ソミン記者 somin@donga.com