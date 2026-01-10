プロバレーの企業銀行とウリカード、「監督代行効果」で流れを変える

今季のプロバレー界では、「代行」の肩書を持つ指揮官が目立つ。男子では三星（サムスン）火災、ウリカード、ＫＢ損害保険の３チーム、女子ではＩＢＫ企業（キオプ）銀行が監督代行体制で２０２５～２０２６年シーズンを戦っている。男女各７チーム、計１４チームのうち約２９％が代行体制という状況だ。異例ではあるが、正式監督就任を目指し、戦術面で知恵を絞る指揮官たちの存在が、コートに活気をもたらしている。今季、「代行効果」を最も発揮しているのはＩＢＫ企業銀行だ。開幕から９試合で勝ち点５（１勝８敗）にとどまっていたが、ヨ・オヒョン監督代行が指揮を執った昨年１１月２６日以降、勝ち点２５（８勝３敗）を積み上げ、チームは立て直された。最下位（７位）からＧＳカルテックス（１０勝１０敗）に勝ち数で及ばない５位まで浮上した。男子６位に低迷していたウリカードも、パク・チョルウ氏の監督代行就任後、流れを変えた。４連敗中だったチームは、２日のＯＫ貯蓄銀行戦で３－２と接戦を制し、８日の大韓（テハン）航空戦では３－０の完勝を収めた。最下位の三星火災も、コ・ジュンヨン氏の監督代行就任後、勝ち点７（２勝２敗）を獲得し、キム・サンウ前監督体制で１６試合を戦って挙げた勝ち点５をすでに上回った。一方、成績不振とは別の理由でレオナルド・カルバリョ監督が退任した男子３位のＫＢ損害保険は、ハ・ヒョンヨン監督代行就任後に２連敗を喫したものの、三星火災戦で初勝利を挙げた。プロスポーツでは、指揮官交代で流れを変えようとする動きは珍しくない。特に昇降格制度のあるプロサッカーでは、シーズン中盤を迎えると、残留争いのチームが相次いで「火消し役」を投入する。しかし、監督交代が万能薬ではないとの指摘もある。韓国バレーボール連盟（ＫＯＶＯ）によると、プロバレー発足（２００５年）以降、監督代行が指揮した試合は計２９０試合で、勝利は１２７試合（４３．７％）にとどまる。元プロスポーツチームで団長を経験した関係者は、「現代プロリーグにおける不振は、個人ではなくシステムの問題だ。代行はあくまで一時的措置に過ぎない。目先の成績に安堵せず、チームの方向性や長期計画を再点検し、球団の哲学に合致する人物を見極めるべきだ」と語った。金培中 wanted@donga.com