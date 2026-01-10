全羅北道・江原で最大１５センチ　きょう各地で「雪爆弾」

週末の１０日は、中部地方と全羅道（チョルラド）地方を中心に、この冬で最も多い雪が降ると予想されている。全羅北道や江原（カンウォン）山地では最大１５センチ、忠清（チュンチョン）南道西海岸では最大１０センチの積雪となる見込みだ。気象庁によると、１０日未明に中部地方から雨や雪が降り始め、午前中には南部地方へと広がるとみられる。全羅北道では１０日午後から夜にかけて、光州（クァンジュ）市と全羅南道では同日夜、１時間当たり１～３センチ、多い所で５センチ前後の強い雪が降る可能性がある。予想される積雪量は、全羅北道５～１５センチ、全羅南道東部南海岸２～７センチ、忠清南道西海岸５～１０センチ、京畿道（キョンギド）東部３～８センチなど。ソウルと仁川（インチョン）は１～３センチ、江原の内陸・山地では１５センチ以上に達する所もありそうだ。１０日の朝の最低気温は氷点下２度～８度、日中の最高気温は２～１１度で、平年（最低氷点下１２度～０度、最高０～８度）を上回る見通しだ。ただ、雨や雪の影響で体感温度はこれより低く感じられるとみられる。北からの寒気が流れ込み、１１日には再び寒波が到来する見込みだ。１１日の朝の気温は氷点下１５度～氷点下２度まで下がり、日中も氷点下７度～４度と、氷点下にとどまる地域が多くなる。今回の寒さは１４日まで続いた後、１５日午前から次第に和らぐと予想されている。崔惠? herstory@donga.com