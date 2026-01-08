ＨＤ現代重工業、米海軍艦艇のＭＲＯ２件目を受注

ＨＤ現代（ヒョンデ）重工業は、米海軍の艦艇に対する整備・修理・オーバーホール（ＭＲＯ）事業を相次いで受注した。ＨＤ現代重工業は７日、米海軍第７艦隊所属の４万１千トン級貨物補給艦ＵＳＮＳ「セザール・チャベス」の定期整備事業を受注したと発表した。全長２１０メートル、幅３２メートル、高さ９.４メートルの同艦は２０１２年に就役した。同社は１９日から蔚山（ウルサン）造船所で整備を開始し、船体・構造物や電気系統など１００余りの項目を点検・整備した後、３月に米海軍へ引き渡す計画だ。今回の受注は、米海軍から獲得した２件目のＭＲＯ契約となる。昨年８月に初受注した補給艦アラン・シェパードのＭＲＯは、昨年末に完了し、今月６日に出港した。ＨＤ現代は、韓米造船協力プロジェクト「ＭＡＳＧＡ」を足場に、艦艇ＭＲＯ関連事業の拡大を図る構えだ。こうした方針は組織再編にも表れている。昨年１２月１日、ＨＤ現代重工業とＨＤ現代尾浦（ミポ）の統合で発足した統合ＨＤ現代重工業は、従来の特殊船事業部を「艦艇・中型船事業部」に改編した。ＨＤ現代重工業の朱元浩（チュ・ウォンホ）社長は、「艦艇・中型船事業部の発足後、内実と効率をさらに高め、ＭＲＯ事業を遂行し、米艦艇ＭＲＯ分野をリードしていく」と意欲を示した。チェ・ウォンヨン記者 o0@donga.com