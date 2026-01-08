「赤兎馬」コスピ、４日続伸　取引中に４６００も突破

韓国株式市場の総合株価指数（コスピ＝ＫＯＳＰＩ）は、年初から４営業日連続で上昇し、史上最高値を再び更新した。昨年４月９日に２３００台を割り込んだコスピは、わずか９か月で約２倍に上昇し、年初ラリーの勢いが衰える気配を見せていない。７日のコスピは、前日比０．５６％（２５．５８）高の４５５１．０６で取引を終えた。取引時間中には一時、史上初めて４６００台を突破した。外国人投資家が同日、１兆２０６０億ウォンを純買い越し、相場を主導した。国内株式市場は、世界最大の家電・情報技術（ＩＴ）見本市「ＣＥＳ ２０２６」で主要企業が相次いで人工知能（ＡＩ）のロードマップを示したことを受け、前日の米ニューヨーク市場が堅調だった流れを引き継いだ。６日（現地時間）の米ダウ工業株３０種平均は、前日比０．９９％高の４９４６２．０８で取引を終え、終値ベースで初めて４万９０００台を超えた。ＣＥＳ ２０２６で、人のように動きＡＩを搭載したヒューマノイドロボットを公開した現代（ヒョンデ）自動車（１４％）をはじめ、現代オートエバー（２６．３％）、起亜（キア、５．２％）など、現代自動車グループ各社の株価が軒並み大幅高となった。三星（サムスン）電子は史上初めて１株＝１４万ウォン台に定着し、ＳＫハイニックスは取引中に初の１株＝７６万ウォンを突破した。一方、コスダック指数（９４７．３９）はこの日０．９０％下落し、２日続落で取引を終えた。半導体大型株が主導する相場が、短期的に過熱しているのではないかとの警戒感も一部で出ている。チ・ミング記者 warum@donga.com