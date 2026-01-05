出生数は２年連続で増加も、人口は６年連続で減少

昨年の国内の出生届出数は、２０２４年に続き２年連続で増加した。ただ、昨年も出生数を死亡数が上回り、人口減少は６年連続で続いた。４日、行政安全部によると、昨年の出生登録数は２５万８２４２人で、２０２４年（２４万２３３４人）より１万５９０８人（６．６％）増えた。年間出生数は、２０１６年（４３万９１９８人）以降減少が続いていたが、９年ぶりの２０２４年に反転した。ただし、昨年の出生数は２０１６年の６０％にも満たなかった。出生から死亡を差し引いた自然人口減少は続いた。昨年の死者数は３６万６１４９人で出生数を大きく上回り、２０２４年（３６万０７５７人）より５３９２人（１．５％）増加した。これにより、昨年の住民登録人口は５１１１万７３７８人となり、２０２４年（５１２１万７２２１人）から０．２％減少した。住民登録人口は２０２０年に初めて減少して以降、６年連続で減少している。６５歳以上の高齢人口は全体の２１．２％（１０８４万０８２２人）だった。昨年の高齢人口は前年に比べ５．７％増加し、とりわけソウルと済州（チェジュ）が初めて高齢人口比率が２０％を超えるなど、全国１７の市・道のうち１１地域が超高齢地域に分類された。全体の１人暮らし世帯１０２７万２５７３世帯のうち、７０歳以上が２１．６％と、すべての年齢層で最も高い割合を占め、高齢単身世帯化が鮮明になっている。首都圏と非首都圏の人口格差は過去最大に拡大した。昨年の首都圏人口は２６０８万１６４４人で、２０２４年より３万４１２１人（０．１％）増えた一方、非首都圏（２５０３万５７３４人）は１３万３９６４人（０．５％）減少した。両者の人口差が１００万人を超えたのは初めてだ。ソン・ジンホ記者 jino@donga.com