李大統領と区長の写真「ＡＩ合成」の騒動　一部で「偽物」疑惑、区長「区報掲載の実写」

再選を控えた基礎自治体の首長と李在明（イ・ジェミョン）大統領が一緒に写った写真が、人工知能（ＡＩ）で合成されたのではないかとの疑惑が浮上し、議論となっている。該当の首長が実際の写真だとして自ら説明に乗り出し、最終的には騒動で収束したが、地方選挙まで５カ月を切る中、ＡＩを用いた偽の写真や映像が流布すれば、有権者の判断を混乱させかねないとの懸念が広がっている。３１日、光州市光山区（クァンジュシ・クァンサング）の住民らが主に参加する複数のカカオトークの団体チャットに、光山区の朴炳奎（パク・ビョンギュ）区長と李大統領が明るい表情で住民と接する様子を写した写真が投稿された。写真は、朴氏の行政成果を強調する記事の一部のように構成され、構図や背景が不自然だとして、一部メディアや政界では、ＡＩによる加工ではないかとの疑惑が提起された。これに対し、朴氏は「当該写真は、６月に発行された光山区報に公式に掲載されたもので、複数の角度から撮影された実際の写真だ」と説明した。そのうえで「明白な誤報だ」とし、「現在の状況は単なるハプニングを超え、別のマタドールが始まる契機になりかねない」と述べた。今回の出来事は騒動で終わったが、ＡＩ生成の偽映像や画像が急増する中、選挙への影響を懸念する声が強まっている。６・３地方選挙を前に、各地域の政界では候補者の写真や映像全般に対する不信感が拡大している。再選を準備中のソウルの区議員は「ＡＩを使って相手陣営を攻撃したり、選挙運動が本格化する旧正月連休を前に、年始のあいさつを装った偽の文面や映像が流通する恐れが大きい」と話す。ＡＩ技術の進展により、誰もが容易に偽画像を作れるようになったためだ。現行の公職選挙法は、選挙日９０日前から、選挙運動を目的としてＡＩ技術を用いた音声・画像・映像などの制作・流布を禁止している。それ以前であっても、ＡＩ生成物であることを必ず表示する義務を課している。中央選挙管理委員会は、６・３地方選挙を前に、昨年１１月５日から特別対応チームを立ち上げ、ディープフェイク映像などの監視と削除要請を行っている。ただ、現場ではＡＩ生成物★の表示漏れを摘発したり、選挙運動目的であることを立証したりすることが容易ではなく、プラットフォームや団体チャットを通じた流通は追跡にも限界があるとの指摘が出ている。高麗（コリョ）大学情報保護大学院のクォン・ヒョンヨン教授は「ＡＩ合成物かどうかを迅速に検証し、その結果を公に説明できる体制が必要だ」とし、「コンテンツを流通させるプラットフォーム企業の責任と協力も強化すべきだ」と指摘した。チョン・ナムヒョク記者 光州＝イ・ヒョンジュ記者 forward@donga.com