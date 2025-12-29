金地金・金口座が過去最大　シルバーバー販売、１年で３８倍

今年９月にゴールドバンキング（金口座）を開設し、金の積み立てを始めた会社員のキム氏（３０）は、最近、１日に何度も口座を確認している。金価格が下落した時は不安もあったが、足元では再び史上最高値圏を更新し、運用利回りは５％を超えている。キム氏は「今後も上昇余地があると考え、調整局面ごとに比率を高めるつもりだ」と話す。主要都市銀行の金地金・銀地金の販売額とゴールドバンキングの実績が、統計を取り始めて以来最高を記録した。経済の不確実性が高まる中、安全資産とされる金・銀価格が年初来それぞれ約７０％と１５０％急騰し、５０年余りで最も高い上昇率となっていることが、国内の旺盛な買いを呼び込んだ。●シルバーバー販売額、前年の３８倍金融業界によると、５大都市銀行（ＫＢ国民・新韓・ハナ・ウリ・ＮＨ農協）は、年初からクリスマス前日の２４日までに金地金を６７７９億７４００万ウォン分販売した。昨年の年間販売額（１６５４億４２００万ウォン）の４倍を超え、２０２０年に統計を取り始めて以来、最大規模となっている。重量を公表していないＮＨ農協を除く４行での販売重量も、３７４５キログラムと、１年で２倍超に拡大した。シルバーバーは品薄となる場面もあった。シルバーバーを扱っていないハナ銀行を除く４行の今年の販売額（３０６億８０００万ウォン）は、前年（７億９９００万ウォン）の３８倍に達した。銀行業界では、販売量の大半を個人投資家が占めているとみている。金を預金のように積み立てるゴールドバンキング（金口座）も、今年は過去最高を更新した。新韓（シンハン）銀行の「ゴールドリッシュ」は、２４日時点で１８万７８５９口座、残高は１兆２９７９億ウォンとなり、口座数・残高ともに２００３年の商品の発売以来、最多となった。前年に比べ、残高は約２．４倍、口座数は１４％増えた。●金・銀価格の「サンタ・ラリー」で買い拡大前例のない投資熱の背景には、国際金・銀価格が連日最高値を更新していることがある。年初来、金は約７０％、銀は１５０％超上昇し、いずれも１９７９年以降で最も高い年間上昇率だ。年末にかけて金・銀価格が最高値更新を続け、サンタラリーを演出した。ブルームバーグ通信によると、クリスマス翌日の２６日（現地時間）、国際金の現物価格は一時、前日比最大１．２％上昇し、１トロイオンス（３１．１グラム）当たり４５３０ドルを超え、前日の高値を再び更新した。銀の現物価格も５営業日連続で上昇し、一時、１オンス当たり７５ドルを初めて突破した。専門家は先行きに強気の見方を示しつつも、変動性への注意を促す。ＫＢ国民（クンミン）銀行ソウル森ＰＢセンター長のイ・フンドゥ氏は「米国の利下げ基調が維持されれば、現在より高い水準が形成される可能性がある」とする一方、「銀は相対的に流動性が低く価格変動が大きいため、投資には注意が必要だ」と指摘した。チュ・ヒョンウ記者 woojoo@donga.com