「済州－ソウルを経て、平壌にもサンタが訪れました」　ＮＯＲＡＤが映像公開

クリスマスイブの２４日夜、サンタクロースのそりが韓国の空を飛ぶ映像が公開された。米国とカナダ軍が共同運営する北米航空宇宙防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）は２４日午後１１時２７分ごろ、フェイスブックで「サンタがソウルに到着し、韓国全体が祝祭ムードに包まれている。そりが定刻運行中であることをＮＯＲＡＤのレーダー信号で確認した」と発表した。あわせて、サンタのそりが汝矣島（ヨイド）の６３ビル、南山（ナムサン）ソウルタワー、蚕室（チャムシル）のロッテワールドタワーなど、ソウルのランドマーク周辺の上空を飛行する映像を公開した。ＮＯＲＡＤは毎年、クリスマスイブ（１２月２４日）からクリスマス当日（２５日）にかけてサンタの移動経路を追跡し、「ＮＯＲＡＤトラックスサンタ（ＮＴＳ）」の公式サイトやユーチューブ、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）でリアルタイム配信している。ＮＯＲＡＤが公開した全体経路の映像によると、サンタのそりは韓国時間の午後６時ごろ北極を離陸し、カムチャツカ半島、太平洋の島々、千島列島、オセアニア、日本などを通過した。その後、沖縄・那覇を出発して３分３０秒で済州市上空に到達し、釜山、大田を経てソウルに到着した。さらに北朝鮮の平壌（ピョンヤン）にも飛来し、眠る子どもたちに贈り物を届けた後、中国・瀋陽へ向かったという。ＮＯＲＡＤは「多くの国では１２月２４日の午後９時から深夜０時の間にサンタが到着するが、正確な時刻と場所を事前に知ることはできない。ただし歴史を通じて確かなのは、サンタは子どもたちが眠っている時に訪れるということだ」と説明した。キム・ボラ記者 purple@donga.com